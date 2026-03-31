España y Egipto empatan sin goles: así sonó en Radioestadio (0-0)

España y Egipto no han roto la barrera del marcador en un partido sin muchos sobresaltos. Ninguna de las selecciones ha sido capaz de superar el 0-0 en un encuentro que arrancó con los de Luis de la Fuente poco acertados.

"La fiesta está más en la grada que en el césped. Estamos viendo a una selección bastante grisácea de momento, no están dando la talla como ante Serbia", decía Alfredo Martínez a la media hora de partido. Y es que no ha sido fácil para una España a la que Egipto le ha plantado cara con todas sus ganas. "No acaba de controlar el partido".

No fue hasta la vuelta del descanso cuando se pudo ver a una España más animada, una España que empezaba a demostrar: "¡Esta sí es España! ¡Esta sí es la selección española!", decía un enérgico Alfredo Martínez a los 10 minutos de la segunda parte.

¡Aguantó Egipto, no pudo ganar España!

"¡Ahora sí merece gol España!". Pero nunca llegó, a pesar del incansable esfuerzo de los españoles. Con este resultado, los de De la Fuente han afrontado el que es su último partido de preparación antes del Mundial, para el que quedan 71 días. "¡Aguantó Egipto, no pudo ganar España!".

La otra cara

A pesar del resultado, el partido ha estado enfrentado por cánticos racistas y pitadas al himno de Egipto: "Musulmán el que no bote". Esta es una de las frases que pudo escucharse en varios momentos del amistoso. Dos actuaciones que en Radioestadio se han criticado: "Los himnos nunca se pitan, es una falta de respeto absoluta".

Dados los acontecimientos, en el estadio se recordó que "la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas".