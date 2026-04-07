En directo, Champions League: Real Madrid - Bayern

Los antecedentes favorecen al Madrid

El Real Madrid se agarra a la mística de la Champions... y a los resultados de los últimos enfrentamientos entre ambos equipos. El equipo blanco ha logrado imponerse las últimas cuatro veces que se ha cruzado con el Bayern para terminar ganando la Champions esa temporada.

Lo hizo en las semifinales de la 13/14, en los cuartos de final de la 16/17, en las semifinales de la 17/18 y en las semifinales de la 23/24.

Este clasicazo europeo se ha repetido hasta nueve veces en el siglo XXI, con seis victorias para el Real Madrid y tres para el Bayern.