En directo, Champions League: Real Madrid - Bayern
El Real Madrid recibe al Bayern en la ida de los cuartos de final de Champions en el Santiago Bernabéu, sin Courtois y con Bellingham y Militao en el banquillo.
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¡Todo listo en el Bernabéu!
Los antecedentes favorecen al Madrid
El Real Madrid se agarra a la mística de la Champions... y a los resultados de los últimos enfrentamientos entre ambos equipos. El equipo blanco ha logrado imponerse las últimas cuatro veces que se ha cruzado con el Bayern para terminar ganando la Champions esa temporada.
Lo hizo en las semifinales de la 13/14, en los cuartos de final de la 16/17, en las semifinales de la 17/18 y en las semifinales de la 23/24.
Este clasicazo europeo se ha repetido hasta nueve veces en el siglo XXI, con seis victorias para el Real Madrid y tres para el Bayern.
Un Bayern que asusta
El equipo bávaro llega asustando de lo lindo por sus resultados en Champions. Los de Kompany arrasaron en la eliminatoria de octavos de final al Atalanta endosándole nada menos que un 2-10 en el global y son líderes muy destacados en la Bundesliga, con nueve puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.
¡Kane se suma al once!
Llegaba entre algodones, pero no quería perderse el partido. ¡Harry Kane, titular en el Bernabéu!
El inglés será la gran amenaza de un Bayern que asusta y que espera imponerse a un Real Madrid que la ha eliminado en las cuatro últimas ocasiones que se han cruzado en Champions (2014, 2017 2018 y 2024).
Sale el Bayern con Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Gnabry, Olise, Luis Díaz; y Kane.
¡Once sin Bellingham!
Ya conocemos el once del Real Madrid, en el que no estará Jude Bellingham. El inglés se queda fuera después de no haber dejado buenas sensaciones en los minutos disputados tras su vuelta de lesión.
Tampoco estará Militao, que reapareció el pasado sábado tras cuatro meses de lesión, ni Courtois, lesionado.
Sale el Madrid con Lunin; Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Thiago, Guler; Vinicius y Mbappé.
¡Vive la Champions en Radioestadio!
¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a la Champions!
El Real Madrid recibe al Bayern en la ida de los cuartos de final de Champions con el objetivo puesto en lograr uno de los ansiados billetes a semifinales. Los de Arbeloa, tras una dura derrota en Mallorca en Liga hace unos días, buscan resarcirse en su competición favorita y recuperar las buenas sensaciones con las que se fueron al parón.
¡Vívelo con nosotros en Radioestadio, con Edu García y todo el equipo!