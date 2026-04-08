En directo, Champions: Barcelona - Atlético
Barcelona y Atlético vuelven a verse las caras por quinta vez en la temporada en la primera entrega de una eliminatoria de Champions que promete ser apasionante.
En directoActualizado a las
32' ¡Gerard Martín fuera!
Probó suerte ahora Gerard Martín con un disparo lejano que se marchó desviado.
Barcelona 0-0 Atlético
31' ¡No puede seguir Hancko!
Se tiene que retirar finalmente Hancko. Entra Marc Pubill, que reaparece tras lesión.
Barcelona 0-0 Atlético
30' ¡OTRA OCASIÓN DE RASHFORD!
Balón llovido al segundo palo para el inglés, que remata forzado pero Musso mete una mano salvadora para evitar el 1-0.
Barcelona 0-0 Atlético
27' ¡Se duele Hancko!
Se va al suelo Hancko con gestos evidentes de dolor tras un salto. Fue él solo. Se duele del tobillo izquierdo. Calientan Lenglet y Pubill.
Barcelona 0-0 Atlético
25' Dominio total del Barça
Primer tramo del partido superado con dominio total y absoluto del Barça. El equipo culé tiene el balón y las ocasiones más claras, protagonizadas por un Rashford muy activo que está haciendo mucho daño a Nahuel Molina.
El Atlético busca el juego directo y salidas rápidas cuando roba y así ha conseguido llegar hasta en dos ocasiones de forma clara al área de Joan García.
Barcelona 0-0 Atlético
17' ¡GOL ANULADO AL BARÇA!
Empujó Rashford a placer un gran pase de Lamine, pero el español estaba en fuera de juego cuando recibió la pelota. El línea levantó el banderín rápidamente.
Barcelona 0-0 Atlético
13' ¡Otra más de Rashford!
Centro desde la derecha al segundo palo donde aparece Rashford completamente solo y saca un remate de volea que se marcha cerca de la portería de Musso.
Barcelona 0-0 Atlético
11' ¡Y vuelve a responder el Atleti!
Buena jugada de Lookman, que termina cambiando el balón de banda para la llegada de Giuliano Simeone, pero el disparo del argentino se marcha muy cruzado.
Barcelona 0-0 Atlético
9' ¡Prueba Cancelo!
Balón para Cancelo en banda izquierda que saca un potente disparo, que vuelve a detener Musso sin mayores problemas.
Barcelona 0-0 Atlético
5' ¡Y AHORA RESPONDE JULIÁN!
Cazó la pelota Julián por banda derecha y se metió en el área hasta quedarse en buena posición para el chut, que detuvo sin problema Joan García.
Barcelona 0-0 Atlético
3' ¡QUÉ OCASIÓN DE RASHFORD!
Error del Atlético en salida de balón, que recuperó Lamine Yamal y habilitó a Rashford dentro del área en una posición muy favorable, pero su disparo no fue bueno y lo paró Musso.
Barcelona 0-0 Atlético
1' ¡Primer intento del Barça!
Probó Rashford a Musso con un disparo desde el pico del área, pero detuvo sin problemas el argentino.
Barcelona 0-0 Atlético
¡¡Comienza el partido!!
Ya rueda la pelota en un Camp Nou abarrotado. ¡El Barça y el Atlético, en busca de las semifinales!
Barcelona 0-0 Atlético
¡Todo listo en el Camp Nou!
Ya asoman los 22 protagonistas por el túnel de vestuarios.
¡A punto de comenzar la Champions en el Camp Nou!
Tres partidos en diez días
El de hoy es el segundo partido de una serie de tres enfrentamientos en diez días que protagonizarán Barcelona y Atlético de Madrid.
El primero de ellos fue el pasado sábado en el partido de Liga en el Metropolitano, en el que el Barça se impuso 1-2 con un gol de Lewandowski en los minutos finales.
El tercero, el de vuelta el próximo martes, también en el Metropolitano.
Los antecedentes favorecen al Atlético
Esta será la tercera vez que Barcelona y Atlético de Madrid se cruzarán en una eliminatoria de Champions. Las dos anteriores, el equipo rojiblanco salió vencedor, y en ambas terminó llegando a la final en la que perdió ante el Real Madrid.
El Atlético se impuso en los cuartos de final de la temporada 13/14 y en los de la temporada 15/16.
El antecedente más reciente de una eliminatoria entre ambos ha sido esta temporada en las semifinales de la Copa del Rey, en las que el Atlético ha logrado el billete a la final.
Alerta amarilla en el Camp Nou
Muy atentos deberán estar muchos de los futbolistas de Barcelona y Atlético si no quieren perderse por sanción el partido de vuelta de la próxima semana en el Metropolitano.
Hasta cuatro apercibidos tiene el Barça, dos de ellos titulares: Lamine Yamal, Gerard Martín, Fermín y Casadó.
Por parte del Atlético son ocho los apercibidos: Le Normand, Lenglet, Pubill, Ruggeri, Llorente, Almada, Simeone y el lesionado Barrios.
Simeone no se guarda nada
Y es que el Atlético de Madrid sale con absolutamente todo lo disponible a la cita en el Camp Nou. Con las importantes bajas de Oblak, Cardoso y la ya conocida de Barrios, estos son los elegidos de Simeone:
Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.
Con Olmo y Rashford
Dani Olmo y Marcus Rashford son finalmente las opciones elegidas por Hansi Flick para ser de la partida esta noche.
El español le gana el pulso a Fermín y será quien complete el centro del campo junto a Eric García y Pedri, mientras que el inglés sustituirá en banda derecha al lesionado Raphinha.
Sale el Barça con Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Eric García, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford.
¡Vive la Champions en Radioestadio!
¡Muy buenas noches!
Barcelona y Atlético de Madrid se miden hoy en el Camp Nou en la que será la primera entrega de estos cuartos de final de Champions a los que ambos equipos llegan con la ilusión por las nubes y soñando con el título.
¡Vívelo con nosotros en el Radioestadio de Onda Cero, con Edu García y todo el equipo!