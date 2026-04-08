En directo, Champions: Barcelona - Atlético

Tres partidos en diez días

El de hoy es el segundo partido de una serie de tres enfrentamientos en diez días que protagonizarán Barcelona y Atlético de Madrid.

El primero de ellos fue el pasado sábado en el partido de Liga en el Metropolitano, en el que el Barça se impuso 1-2 con un gol de Lewandowski en los minutos finales.

El tercero, el de vuelta el próximo martes, también en el Metropolitano.