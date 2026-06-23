Diego Fuoli, portero del Sabadell, denunciado por delito de odio tras su cántico sobre Pedro Sánchez

El fútbol parece no quedar exento de polémica en cuanto a la política se refiere. Y es que el portero del Centre d’Esports Sabadell, Diego Fuoli, ha sido denunciado por la Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell (FAVS) tras la celebración del ascenso de categoría.

La denuncia llega después de que el guardameta español incitara durante la celebración a que todos los allí presentes insultaran al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Fuoli, en un momento de euforia, pidió a los aficionados que continuaran una frase que se repite en muchos eventos públicos.

El equipo celebraba el ascenso de categoría a Segunda División tras vencer al Zamora 4-0. El festejo comenzó con una multitudinaria rúa por las calles de la ciudad, para después dirigirse a la afición desde el balcón del ayuntamiento.

Las palabras del guardameta del Sabadell

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de junio durante el acto institucional de celebración del ascenso del club a Segunda División, celebrado en el balcón del ayuntamiento de la ciudad. Según apunta la asociación vecinal, estos cánticos suponen un delito de odio, una infracción penada.

El guardameta comenzó su discurso de la siguiente forma: "Voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga". Tras ello, pronunció el nombre del presidente del Gobierno y algunos de los asistentes completaron la frase con un insulto.

Según se recoge en el escrito, Fuoli, incitó a los aficionados congregados a completar una expresión ofensiva dirigida al presidente, escena que derivó en insultos coreados por una parte del público.

La Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell toma acción

Además de presentar una denuncia por incitación al odio, la asociación ha registrado una instancia en el consistorio para que se estudie la declaración del deportista como persona "non grata" en Sabadell. Tal y como explica la organización, es necesario que el club tome medidas internas ante un comportamiento que empañó la celebración oficial del éxito deportivo en la ciudad.

Asimismo, han solicitado formalmente al Centre d’Esports Sabadell la apertura de un expediente disciplinario "contundente" contra el guardameta arlequinado.