Diego Costa: "En verano llegué con sobrepeso"

El jugador hispano-brasileño del Chelsea, Diego Costa, ha defendido a su entrenador José Mourinho, quien culpó a los jugadores de la mala situación del conjunto inglés, y ha recalcado que él es "cien por cien responsable" al igual que sus compañeros por los resultados obtenidos, añadiendo que "no está jugando" su mejor fútbol.

José Mourinho culpó a los jugadores del mal arranque del Chelsea en la Premier League, y los propios futbolistas le han respaldado. Ha sido Diego Costa, hablando en nombre del grupo, que ha quitado directamente la responsabilidad de los malos partidos al técnico luso, y se ha señalado a él y al resto del equipo como principales artífices del mal arranque 'blue'.

"Sabemos que no estamos en la forma que deberíamos estar en este inicio de temporada. Voy a ser honesto, desde hace semanas no estoy jugando mi mejor fútbol, por lo menos físicamente. Puedo ser egoísta y culpar al entrenador, pero no voy a hacerlo. Soy cien por cien responsable de la situación, al igual que mis compañeros", aseguró Costa en declaraciones recogidas por los medios ingleses.

En este sentido, el de Lagarto recordó que se lesionó "al final de temporada pasada". "Después me fui de vacaciones. Cuando volví, llegué con sobrepeso y esto afectó a mi juego", añadió al respecto.

El Chelsea, que ocupa la decimosexta plaza en la tabla, está siendo muy criticado por su crisis de resultados y, en especial, Mourinho, que fue apoyado públicamente por el presidente Roman Abramovich, a pesar de conocer su cuarta derrota en liga contra el Southampton. Los 'blues' están acusando su fragilidad defensiva, han concedido ya 17 goles en ocho jornadas de liga, por los 32 encajados al final de la pasada temporada.

Costa acabó la pasada temporada con 20 goles en la competición doméstica que hicieron a su equipo coronarse como campeón de la Premier League. Esta temporada está en el ojo del huracán ya que solo ha conseguido anotar un gol en liga, además de por su comportamiento en el choque frente al Arsenal, por el que fue sancionado por la FA con tres partidos.