El Depor se convierte en el gran animador del mercado en su vuelta a Primera: "Prestigio, historia y afición"

Con la llegada de septiembre se cierra una de las etapas favoritas de los más futboleros: el mercado de fichajes. Meses de tensión y estrés en los que los directores deportivos de los clubes intentan reforzar sus plantillas para conseguir los objetivos de la temporada.

Este verano ha sobresalido por encima de todos el nombre de Fernando Soriano, director deportivo del RC Deportivo que, en su vuelta a Primera División, ha sido capaz de cerrar varios fichajes de renombre como Aubameyang, Adama Traoré, Giménez o Casadó, además de conseguir retener en el club a la gran perla de la cantera Yeremay Hernández.

Otro de los nombres que trataron de fichar fue el de Lucas Vázquez, ex futbolista del Real Madrid que ahora milita en el Bayer Leverkusen. Soriano reconoce que hablaron con él, pero deja entrever que económicamente era una operación muy complicada para el club.

"Prestigio, historia y afición son algunas de las claves que tenemos. Cuando hablamos a la gente del SuperDepor todo el mundo lo recuerda (…) Que Aubameyang fuera una de las primeras incorporaciones ayudó mucho, consolidó el proyecto", explica en Radioestadio Noche.