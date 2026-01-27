David Aganzo: "No favorece al fútbol que las instituciones se denuncien"

Aganzo indicó que desde AFE están "perfectamente tranquilos". "Es libertad de expresión. Sabemos perfectamente lo que es una huelga, nosotros seguimos a lo nuestro, la preocupación que tenemos es cero", añadió, en la gala de los premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM). El directivo incidió en la necesidad de entendimiento con LaLiga: "No favorece al mundo del fútbol que las instituciones se denuncien por este tipo de cosas. Lo único que se pidió fue información. Los futbolistas quieren ayudar. Conciliar cuando se toma una decisión unilateral es complicado. Este tipo de proyectos deben de tener comunicación de todos los estamentos"

Así, no descartó por completo la posibilidad de que los jugadores acepten jugar un partido de LaLiga fuera de España: "Para próximos proyectos, creo que se van a hacer las cosas bien. Si se habla con los futbolistas y ellos toman la decisión, así será".