La Comunidad de Madrid levanta la suspensión cautelar del Estadio de Vallecas, pero mantiene el procedimiento de extinción

La Comunidad de Madrid ha levantado la suspensión cautelar del Estadio de Vallecas después de analizar la segunda auditoría encargada para comprobar el estado de las instalaciones, que concluye que el recinto se encuentra ya en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario, por lo que el Rayo Vallecano podrá volver a jugar en su campo.

Según un comunicado de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la nueva auditoría señala que "las instalaciones inspeccionadas se encuentran operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario" y constata "una mejora material y documental muy significativa" respecto a la situación reflejada en el primer informe.

La Comunidad también indica que la mayoría de las actuaciones correctoras se han producido tras las decisiones adoptadas por la Consejería a raíz de la primera auditoría, que detectó una situación que "comprometía la seguridad y operatividad del recinto".

El procedimiento de extinción de la concesión sigue abierto

La decisión permite al Rayo usar de nuevo el estadio, pero no supone el cierre del procedimiento administrativo abierto. "Sigue adelante el procedimiento de extinción de la concesión al Rayo Vallecano, por incumplimiento grave de sus obligaciones", señala el comunicado.

Así las cosas, la Comunidad de Madrid reitera la necesidad de "llevar a cabo un proyecto de reforma integral del Estadio de Vallecas, que garantice a medio plazo un campo renovado". Esta segunda auditoría llegó el sábado a las 17:41 horas por Instalaciones Cedial, la misma empresa encargada de elaborar el primer informe, y había sido firmada ocho minutos antes, a las 17:33 horas.

Si todo el proceso termina con la extinción de la concesión, pasaría a una empresa, tal y como ha contado Raúl Granado en Onda Cero. El Rayo tendrá que alquilar el campo, pero el presidente del club, Raúl Martín Presa no está por la labor, y ha llegado a decir que si eso ocurre, se llevaría al equipo de Vallecas. Sería un estadio compartido de titularidad pública. Si eso sucediera, podrían celebrarse otras actividades, deberían cuidar el césped y avisar con antelación cuando el Rayo quisiera entrenar allí.

Por el momento, el partido contra el Espanyol de este martes a las 19:00 horas correspondiente a la jornada 6 se va a jugar en Butarque. El siguiente es el 10 de octubre contra el Athletic y ese sí se disputaría en Vallecas si todo sigue su curso.