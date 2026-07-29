La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo Vallecano por impedir el acceso al estadio: "Es el modus operandi del club desde siempre"

El pulso entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano ha dado un nuevo paso que amenaza con complicar todavía más el inicio de la temporada para el conjunto franjirrojo. Lo que comenzó como una intervención administrativa para acometer una reforma urgente del Estadio de Vallecas ha derivado en una denuncia policial y en un intercambio de acusaciones que deja en el aire cuándo podrá volver el equipo a jugar en su feudo.

La Comunidad denuncia al Rayo ante la Policía

El Gobierno madrileño presentó este miércoles una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía después de que, según sostiene, los responsables del Rayo Vallecano impidieran la entrada al personal técnico que debía comenzar las actuaciones de emergencia en el estadio.

Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguran que el vicepresidente del club y el jefe de los Servicios Jurídicos se negaron a permitir el acceso de los operarios desplazados al recinto, pese a que la Comunidad había asumido el control del estadio tras suspender cautelarmente la concesión administrativa.

Hasta Vallecas acudieron a primera hora de la mañana especialistas en electricidad, fontanería, climatización, ventilación, jardinería y mantenimiento con el objetivo de iniciar las primeras intervenciones. Sin embargo, únicamente pudieron comenzar los trabajos en un edificio anexo utilizado por distintas federaciones deportivas, mientras que el equipo encargado del césped permaneció fuera del estadio sin autorización para acceder.

Un conflicto que comenzó con una auditoría

El enfrentamiento entre ambas partes no surge de forma repentina. La Comunidad de Madrid anunció la suspensión cautelar de la concesión del Estadio de Vallecas tras conocerse los resultados de una auditoría técnica encargada meses atrás.

Según ese informe, el recinto presenta una "obsolescencia generalizada" y deficiencias de seguridad que afectan, entre otros aspectos, a las instalaciones eléctricas, la protección contra incendios, las condiciones sanitarias y el mantenimiento general del inmueble.

El estadio es propiedad de la Comunidad de Madrid, aunque su explotación estaba cedida al Rayo Vallecano mediante una concesión administrativa que atribuye al club buena parte de las obligaciones de conservación y mantenimiento. Precisamente ese reparto de responsabilidades constituye uno de los principales puntos de fricción entre ambas partes.

La Comunidad acusa al club de retrasar las obras

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, calificó la actuación del Rayo como una "maniobra dilatoria" destinada a retrasar el inicio de las reformas. Según explicó, el club presentó un escrito solicitando documentación que, siempre según la versión del Ejecutivo regional, ya había sido remitida previamente por vía electrónica.

"Es el modus operandi del club desde siempre y es lo que está destruyendo la imagen y el prestigio del Rayo Vallecano y del Estadio", afirmó el consejero, quien advirtió de que cualquier retraso que impida al equipo disputar sus encuentros en Vallecas será responsabilidad de la actual directiva.