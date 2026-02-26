¿Cómo debe gestionar el Real Madrid la lesión de Mbappé?: "Alguien tiene que intervenir"

Uno de los debates más sonados en las últimas semanas en el Real Madrid tiene que ver con el estado físico de Kylian Mbappé, que lleva arrastrando unas molestias en la rodilla izquierda desde hace unos meses que le han hecho perderse varias citas importantes.

El francés se lesionó en el partido contra el Celta del pasado mes de diciembre y los médicos le diagnosticaron que tenía afectado el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda, pero el futbolista decidió no parar para recuperarse.

No jugó ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu, tampoco estuvo disponible para la Supercopa de España (solo jugó 15 minutos en la final ante el Barça), y este miércoles se ha perdido la vuelta de la eliminatoria de Champions ante el Benfica.

"Ha hecho esfuerzos, creo, innecesarios. Alguien tiene que intervenir para gestionar el descanso de Mbappé (…) No puede jugar 90 minutos en Talavera y no estar en el partido del Manchester City. No puede jugar el partido de Liga en Pamplona y no estar en el partido de Champions decisivo contra el Benfica", explica Edu Pidal en Radioestadio Noche.

Edu García, director de Radioestadio, cree que "da la sensación de que nadie tiene llegada para decirle que este no es el camino" y que es el propio futbolista el que "selecciona los partidos donde juega".

"El golpe lo arrastra desde diciembre, y desde entonces los partidos que ha jugado los ha jugado completos. Goles va a meter un montón, es buenísimo. De lo que se trata es de que meta goles para que el equipo gane títulos", sentencia Pidal.

Látigo Serrano, por su parte, señala también a los servicios médicos del Real Madrid por cómo ha gestionado las molestias del futbolista. "No entiendo la gestión que se hace desde que se va de vacaciones de Navidad hasta que vuelve y le duele la rodilla. ¿Por qué no ha estado un médico del Madrid las 24 horas hasta arropándole? Le vimos disfrutando de sus vacaciones en lugar de estar tratándose", explica.

Malestar en Francia

Desde Francia se empieza a deslizar ya que no están precisamente contentos con la gestión de las molestias del futbolista que está llamado a volver a ser el líder de su selección en el Mundial del próximo verano.

Explica Pidal en Radioestadio Noche que "no sentaría demasiado bien que Mbappé no vaya con Francia" en el parón de selecciones del próximo mes de marzo.

Y es que el francés ya se ha perdido varios partidos de su selección esta temporada, llegando a abandonar las convocatorias de octubre y noviembre por problemas en su tobillo.