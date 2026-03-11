Flick: "El empate es un resultado importante"

"Quizás merecieron la victoria", admitió Flick. "Pero nos llevamos este 1-1, que es un resultado muy importante. Ha sido un partido muy difícil en el que no lo hemos hecho muy bien con la pelota, pero hemos defendido con un grupo y es lo que quiero ver de estos chicos. Ellos merecieron el gol, pero empatamos y esa es la mejor noticia". "Estoy seguro de que vamos a ser mejor la semana que viene. En Barcelona va a ser muy diferente, vamos a jugar mejor", ha añadido.

Posteriormente, en la sala de prensa, Flick explicó que optó por reservar a Eric García, baja de última hora por unas molestias, porque no quiso "asumir ningún riesgo" con un "jugador muy importante", pero señaló que tiene "jugadores suficientes" para competir y ha elogiado el rendimiento del debutante Xavi Espart, que "cuando entró lo hizo genial y ganó una acción de uno contra uno". El preparador germano también elogió el rendimiento de Ronald Araujo, al que situó de lateral derecho: "Hizo un gran trabajo. No quisimos cambiar muchas posiciones y, cuando le preguntó, me dijo que se veía jugando de lateral y ha hecho un buen partido. En la última acción estaba cansado tras un esprint y no regresó a tiempo, pero teníamos jugadores suficientes para defender el área. Ellos merecían el gol, pero esto contento de haber podido empatar".

Flick destacó que el "trabajo fantástico" de la pareja de centrales formada por Pau Cubarsí y Gerard Martín, valoró que "no fue fácil salir" con el balón jugado y cometieron "muchos errores", aunque en los pocos momentos en los que controlaron el balón "todo fue más fácil". "Tendremos que hacerlo mucho mejor en el partido de vuelta", ha añadido. Por último, aclaró que el cambio de Pedri estaba pautado por la necesidad de "gestionar los minutos", ya que con el canario hay que "tener cuidado porque se tenido muchas lesiones esta temporada y viene de lesión".