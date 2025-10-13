Cazorla y el despido de Paunovic: "No puedo permitir que se ensucie mi imagen"

"Me gustaría agradecer su trabajo a Paunovic, con el que tengo una gran relación y pude hablar con él ayer personalmente. Agradecerle todo a él y su cuerpo técnico lo que hemos conseguido, ya forman parte de la historia de este club para siempre", señaló el centrocampista del Real Oviedo en la sala de prensa de El Requexón.

Preguntado por cómo reaccionó el vestuario del Real Oviedo al despido de Paunovic el pasado jueves, Cazorla resaltó que les pilló a todos "por sorpresa" y que se enteraron cuando "todos los jugadores ya estaban en la ciudad deportiva, justo antes de entrenar. Llevo 22 años de profesional y podéis preguntar a todos los presidentes, directores deportivos y entrenadores con los que estuve, que yo nunca he tenido que ver en las decisiones de club a la hora de prescindir de un entrenador. No puedo permitir que se ensucie mi imagen, porque siempre he intentado sumar en todos los sentidos", añadió el capitán del Real Oviedo tras los comentarios surgidos en redes sociales sobre el despido de Paunovic.

El otro asunto polémico de las últimas horas es el regreso de Luis Carrión, algo con lo que muchos aficionados azules no están satisfechos y por lo que Cazorla señala que hay dos opciones: "matarnos entre todos o morir juntos, yo lo tengo claro y nada está por encima del Real Oviedo". El Real Oviedo, que suma seis puntos en este inicio liguero en Primera División y está fuera de los puestos de descenso, comenzó este lunes a preparar el partido de este viernes (Carlos Tartiere, 21:00 horas) ante el Espanyol.