Del Bosque: "Trataremos de hacer un buen partido y sacar el mayor provecho posible para ganar en confianza"

Vicente del Bosque ha dejado en rueda de prensa que el partido que disputarán ante Costa Rica es importante para recuperar la inercia de victorias y ganar en confianza y autoestima. Además ha reiterado que las palabras de Piqué no tenían importancia y no ha querido comentar la posible salida de Casillas del Real Madrid.

El seleccionador español, Vicente del Bosque, ha dicho que confía en conseguir un triunfo ante Costa Rica en el encuentro amistoso que ambas selecciones disputarán hoy jueves (22.00 horas en Radioestadio), en el estadio Reino de León, para "recuperar esa inercia que dan las victorias". "Trataremos de hacer un buen partido y sacar el mayor provecho posible para ganar en confianza y autoestima", ha señalado en rueda de prensa.

De todas formas, ha advertido del peligro de la selección 'tica', que ya ofreció un gran rendimiento en el último Mundial de Brasil. "Jugamos en 2011 contra ellos y sufrimos para empatar, por lo que si no tenemos la concentración justa, lo pasaremos mal", ha destacado.

Del Bosque ha anticipado que mañana jugará un guardameta y otro diferente en el compromiso del próximo domingo en Bielorrusia, de clasificación para la Eurocopa de Francia.

En cuanto a nombres propios, el seleccionador ha valorado la trayectoria de Cesc Fábregas: "Es uno de los jugadores que más estimamos y por eso está ya cerca de los 100 partidos (95) y por eso está aquí". También ha hablado sobre el reciente fichaje del Barcelona, Aleix Vidal, y ha afirmado que su presencia en la selección está enfocada a utilizarle más "pensando en un jugador más ofensivo que es donde más lo ha colocado su entrenador".

En cuanto a la ausencia de Diego Costa, delantero del Chelsea, ha comentado que se ha tratado de un tema "puramente deportivo". "Creí que no estaba en sus mejores condiciones y por eso no ha venido, no hay nada más", ha manifestado, al tiempo que también ha anticipado que el jugador del Manchester United Juan Mata volverá en próximas convocatorias.

Por último, defendió a Gerard Piqué tras su broma en la celebración del triplete con los jugadores del Real Madrid y aseguró que "no ha dicho nada malo", además de considerar "una tontería lo que dijo, una cosa infantil" la cual resta toda la importancia. Sobre Iker Casillas y su salida del Real Madrid no quiso hacer comentarios porque asegura que de momento es sólo un rumor.