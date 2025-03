Betis y Vitoria empatan y deberán resolver en la vuelta

El conjunto andaluz no supo manejar sus ventajas después de conseguir dos veces lo más difícil. El congoleño Cédric Bakambu puso por delante a los locales a los 48 minutos, pero sólo 3 después igualó Joao Saraiva con un tiro desde la frontal del área, y luego Isco Alarcón, el mejor de su equipo, marcó el 2-1 en el 75, pero 6 minutos más tarde volvió a empatar el Vitoria con un buen gol de Nélson Oliveira. Al final, todo se resolverá dentro de una semana en Guimaraes. Ambos equipos llegaban con ambición al estreno de los octavos, los béticos tras una irregular liga regular que le obligó a jugar el 'play-off' previo con el Gante (0-3 en Bélgica y derrota por 0-1 en el trámite de la vuelta) y los lusos como segundos de esa fase y con el aval de sus doce partidos invictos en el torneo desde que arrancó en su segunda ronda clasificatoria.

El equipo español quería dar un paso adelante para aspirar a cotas más altas en Europa tras tres triunfos seguidos en Liga (Real Sociedad, Getafe y Real Madrid). El técnico chileno Manuel Pellegrini hizo cinco cambios respecto al once que ganó el sábado a los madridistas, con el meta Vieites, los defensas Ruibal, el galo Perraud y el brasileño Natan y el delantero congoleño Bakambu, éste escoltado por el brasileño Antony, Isco y el chaval Jesús Rodríguez. El duelo comenzó igualado, pero con los verdiblancos más concentrados que otras veces para intentar adelantarse pronto ante un rival que no se arredró, con un sólido centro del campo y el veterano punta Nélson Oliveira -al no estar recuperado de su lesión su máximo goleador, el brasileño Gustavo Silva- junto a los extremos Umaro Embaló y Nuno Santos.

El Betis llevó más la iniciativa y avisó por medio de un tiro flojo del estadounidense Johnny Cardoso, sin problemas para Bruno Varela, y en dos acciones de Bakambu, primero cuando se le anuló un gol por fuera de juego tras un córner a los 13 minutos y luego, en el 22, al cabecear un centro de Perraud que despejó con una mano providencial el meta caboverdiano. Sin embargo, a los de Pellegrini, con el extremo Antony e incluso Isco, su mejor 'guía', mucho menos participativos que en los últimos partidos y el equipo algo nublado en ataque, les costó mucho superar al ordenado y equilibrado medio campo del cuadro portugués, que, con buenos toques y asociaciones, salió con rapidez al ataque y creó peligro ante Vieites.

Así, el Vitoria, valiente y sin complejos en su juego ofensivo y organizado atrás, generó opciones claras para haberse puesto por delante, como en un peligroso centro del guineano nacionalidad portugués Embaló, el más incisivo de los visitantes desde la banda derecha, al que no llegó por poco Joao Mendes, en el ecuador del primer periodo, y sobre todo en un remate que se fue fuera de milagro de Hevertton Santos a 8 minutos del descanso tras un genial pase de Saraiva. En la reanudación, el Betis salió más impulso, con más agresividad, y en la primera genialidad de Isco Alarcón, con un gran pase hacia Perraud, marcó el 1-0 a los 3 minutos por medio de Bakambu, que, muy oportuno, remató en el área chica con el pie tras recoger de cabeza el malagueño el rechace de la zaga y rozar también ligeramente en Antony.

Muy poco le duró la alegría al equipo español, ya que sólo tres minutos después, en el 51, el centrocampista luso Joao Saraiva empató con un gran derechazo muy ajustado desde la frontal del área ante el que nada pudo hacer Vieites. El gol, tras protestar los locales, fue validado por el VAR al resolver que el balón no había salido previamente por una banda. Con el 1-1, los verdiblancos, ahora con más presencia en el campo y mayor pujanza ofensiva, apretaron para tratar de volver a tomar ventaja ante un Vitoria muy serio, bien colocado y con descaro para irse arriba. Pudo lograrlo Bakambu a la hora de juego, pero, tras un centro, remató de tacón a un poste y en el posterior rechace su tiro lo despejó Bruno Varela.

Sí acertó a un cuarto de hora del final el omnipresente Isco, la gran estrella del Betis, que hizo el 2-1 al empalmar de primeras y a la perfección un medido pase hacia atrás de Ruibal. Su tiro, muy colocado, batió al portero caboverdiano y puso de nuevo por delante a los andaluces, que, sin embargo, al poco tiempo recibieron otra vez un mazazo por la efectiva respuesta de los lusos. Este nuevo golpe para los béticos, ya con muy poco tiempo para replicar, llegó 6 minutos después, en el 81. El veterano ariete Nélson Oliveira cazó un centro al área desde la izquierda de Mendes, se giró y armó un certero disparo cruzado para marcar el 2-2, un resultado que deja todo abierto para el duelo de vuelta de dentro de una semana en Guimaraes.