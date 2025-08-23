Remontada del Barça sufrida y a lo grande (2-3)

El FC Barcelona ha ganado este sábado por 2-3 en su visita al Levante UD en un partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports y resuelto por los culés con un gol de Pedri González, otro de Ferran Torres y un autogol de Unai Elgezabal para remontar los tantos locales de Iván Romero y José Luis Morales.

En la primera parte, Iván Romero, con un gol en el minuto 15, y José Luis Morales, con un tanto de penalti en el tiempo añadido, adelantaron al Levante en el Ciutat de València ante el FC Barcelona, en una primera parte en la que el equipo culé tuvo la gran mayoría de la posesión, pero los levantinistas aprovecharon bien sus ocasiones.

Con el 1-0, Ferran Torres estampó el balón al larguero y un testarazo de Dela se marchó rozando el palo tras una falta lateral en los últimos minutos, pero en el tiempo añadido se revisó una mano de Balde que fue penalti.

El Barça despierta

Ya en la segunda parte, los de Hansi Flick consiguieron el empate con un gol de Pedri en el 49 de partido y un tanto de Ferran Torres en el 52. Finalmente, un autogol de Unai Elgezabal en el 90+1 daba la remontada, pero sufrida, al club blaugrana (2-3).