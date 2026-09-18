Atlético - Real Madrid: las claves del primer derbi de la temporada

Atlético de Madrid y Real Madrid se ven las caras este domingo en el Metropolitano en el que será el primer derbi de la temporada. Los rojiblancos llegan cuartos con 13 puntos, solo dos menos que el Real Madrid, segundo con 15, pero con peores sensaciones en los últimos días.

El equipo de Mourinho ganó por la mínima en la jornada intersemanal ante el Elche y vio cómo el equipo ilicitano remontó un 0-2. Fue el joven Carlos Espí el que tuvo que sacar las castañas del fuego a los madridistas con un gol en el tiempo de descuento.

En ese partido en el Martínez Valero destacaron especialmente dos futbolistas que no tienen asegurada su presencia en el once titular: Arda Guler y Yan Diomandé. Se espera que uno de los dos pueda ser de la partida ocupando la banda derecha y parece que el turco parte con ventaja.

Todo apunta a que Mourinho repetirá con la pareja Valverde-Tchouaméni en el centro del campo y a que los tres de arriba, Bellingham, Mbappé y Vinicius, son intocables, por lo que solo queda un puesto en un debate en el que también podrían entrar Brahim o Bernardo Silva, aunque parten en un escalón más bajo.

En el equipo rojiblanco la principal duda está en si Simeone apostará por Julián Alvarez en el once titular o seguirá jugando Jonathan David, que llega tras dos jornadas consecutivas marcando. La reconciliación del argentino con el Metropolitano no será fácil, pero un buen partido ante el eterno rival, como ya ocurriera la temporada pasada, favorecería las cosas en este aspecto.

El Atlético llega tras dos goleadas consecutivas ante Real Sociedad (0-3) y Osasuna (4-0) en la última semana, y con la moral por las nubes por el buen rendimiento de futbolistas como Cuti Romero, Baena o Kang In Lee.