El papel del 'Cuti' Romero en el Atlético de Madrid: líder en el campo y clave en la reintegración de Julián

El 'Cuti' Romero está siendo una de las buenas noticias en el inicio de temporada del Atlético de Madrid. El central argentino parece haberse asentado ya en el once titular de un Simeone que ha reconocido que llevaba dos años intentando ficharle y la influencia sobre sus compañeros está siendo total.

En lo deportivo, estamos viendo en el Atlético a un central de primer nivel, a un líder que está mejorando con creces el rendimiento defensivo del equipo rojiblanco y al que algunos comparan ya, salvando las distancias, con Diego Godín. "Es un líder y es un futbolista que va a influir mucho en el compañero que tenga al lado. Hoy Le Normand parecía mejor de lo que ha parecido últimamente", explicaba Antonio Sanz.

"Hay muchos detalles que se ven en el campo y no en la tele. Le ves la solvencia y cómo transmite ciertas cosas a los compañeros dentro del terreno de juego y no me resulta casualidad que el Atlético haya hecho dos porterías a cero consecutivas cuando el 'Cuti' ha empezado a ser titular", explicaba Hugo Condés en Radioestadio Noche.

Eso en el plano deportivo, pero es que fuera del terreno de juego, Romero es uno de los futbolistas que más está ayudando a Julián Alvarez en estas semanas tan complicadas.

"Es casi como Koke, pero sin brazalete (…) Es un gran amigo de Julián y ha estado muy encima de él hasta que se cerró el mercado de fichajes. Desde que se cerró ha sido uno de los hombres importantes para reintegrar a Julián dentro de ese vestuario (...) Le ha dicho a Julián que ha venido al Atlético a ganar cosas importantes y que es él quien le va a hacer ganar esas cosas importantes", contaba Condés.

Y es que se espera que Julián Alvarez pueda reaparecer el próximo domingo en el derbi ante el Real Madrid tras una pequeña lesión y unas semanas convulsas, llenas de información, que podrían terminar con un cambio de representante.

Según ha avanzado Gonzalo Palafox en Radioestadio Noche, el delantero argentino podría estar planteándose dejar a su agente, Fernando Hidalgo, y que ya habría habido contactos con The Elegant Game, agencia de representación de Javier Pastore que lleva a jugadores como Enzo Fernández.

"Es un paso muy importante porque su relación con Fernando Hidalgo va más allá de la relación jugador-agente, es prácticamente un miembro de su familia", aseguraba Palafox en Radioestadio Noche.