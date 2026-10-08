Así rechazó Messi jugar con España siendo un niño: "Era la llamada que estábamos esperando"

Leo Messi ha sido protagonista mundial en las últimas horas después de haber recibido un emotivo homenaje en Buenos Aires en su despedida de la selección argentina. El astro deja el equipo nacional después de más de 20 años de carrera con un palmarés de dos Copas América y un Mundial que le han elevado al estatus de leyenda.

Pero no todo fue un camino de rosas para el argentino en clave selección, pues durante muchos años fue muy criticado en su país por no trasladar a Argentina el fútbol y los resultados que conseguía en un Barça con el que arrasaba en Europa. Tanto que llegó a abandonar la selección para luego volver triunfante y liderar al equipo en esta época dorada.

En Radioestadio Noche recordamos sus inicios en la cantera del FC Barcelona junto a otros históricos futbolistas como Gerard Piqué o Cesc Fábregas, y cómo desde la RFEF intentaron que jugara con España siendo tan solo un niño, pero en cuanto recibió la llamada de Argentina Messi lo tuvo claro.

"Era la llamada que estábamos esperando", recuerda David Bernabéu que respondió Jorge Messi, padre del futbolista, cuando le llamaron desde la AFA para convocar a Messi por primera vez en 2004, cuando apenas tenía 17 años.

"Le vi por primera vez cuando tenía doce años y parecía de dibujos animados, cogía el balón e iba de una portería a otra regateando a todo el mundo (…) Me decían que teníamos que convencer al argentino para que jugara con España y lo intentamos de todas las maneras posibles, a través incluso de sus propios compañeros", recuerda Ginés Meléndez, seleccionador de las categorías inferiores de España cuando Messi tenía 14 años.