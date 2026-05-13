Arbeloa: "¿Siete ligas robadas? Sí, por supuesto"

Poco tiempo después de la comparecencia inesperada de Florentino Pérez ante los medios de comunicación, Arbeloa dio la razón al máximo mandatario blanco en varias de sus argumentaciones. Entre ellas, una envuelta en el contexto del 'Caso Negreira' en la que sostuvo que el club blanco ha dejado de ganar títulos por los supuestos pagos del Barcelona al entonces vicepresidente de los árbitros. "Sí, por supuesto. Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos. Seguro que hay cosas que no sabemos y nos encantaría a todos que se resolviese un caso en el que el número dos del estamento arbitral ha cobrado del fútbol y a todas luces no es legal ni tiene sentido", explicó. "Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol. Es un sentimiento que tienen todos los madridistas y que teníamos antes de conocer el caso. No ha hecho más que reafirmarlo", señaló. También se refirió a otra de las afirmaciones de Florentino Pérez, que convocó elecciones para defender a los socios de los ataques de algunos sectores como la prensa, los ultras y posibles candidatos en la sombra a los que invitó a presentarse a los comicios.

"Realmente no estoy aquí para comentar la rueda de prensa del presidente. Cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y sus socios. Al Real Madrid se le trata de manera muy diferente que al resto de clubes en el mundo. Somos conscientes de la exigencia del Real Madrid y si este club tiene algo fuerte es sus socios y madridistas. Nadie nos va a decir lo que tenemos que pensar", declaró. Asimismo, defendió la gestión de Florentino Pérez y comparó el estado del Real Madrid antes de su llegada al cargo en el año 2000 con los 26 años en los que el máximo mandatario blanco ha ejercido el cargo."Como no soy socio, pues no voy a votar. Conocí al Real Madrid sin Florentino Pérez, sé cómo era este club antes de su llegada y sé cómo es en los 26 años en los que ha estado aquí. Me quedo con estos 26 años. No me queda ninguna duda", resaltó. "Espero que el aficionado se dé cuenta de lo que ha conseguido mucho más allá desde los títulos. Ha hecho muchísimas cosas y junto a Bernabéu es una de las dos personas más influyentes de la historia del Real Madrid. Y si hay alguien capaz de darle la vuelta a la situación, es Florentino Pérez".

Preguntado por si el Real Madrid ha tocado fondo después de dos temporadas consecutivas sin títulos y envuelto en varias polémicas del vestuario filtradas a la prensa, indicó que esa afirmación le resulta "sorprendente" y reflexionó sobre la historia del club blanco. "¿Los demás clubes qué tocan entonces?. Es algo que se me escapa. No llevamos 50 años sin ganar nada. No entiendo muy bien. Si el Real Madrid está donde está por la exigencia que tenemos y el inconformismo. Nos da igual ganar una Copa de Europa, el año siguiente pensamos en la siguiente. No sé si alguien aquí se atreve a decir que el año que viene no ganaremos nada", manifestó. "No entiendo esos análisis de inestabilidad institucional, de vestuario desunido... Se me escapa. Llevamos muchos años haciendo muchas cosas bien. Es un club saneado, muy bien dirigido, con grandísimos jugadores. En verano se hará el análisis necesario para mejorar y seguro que se mejorará la plantilla del Real Madrid, será más fuerte", finalizó.