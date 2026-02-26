Arbeloa: "Espero que Mbappé pueda volver en pocos días o semanas"

"Ayer tuvo que salir del entrenamiento (Mbappé). Hablamos con los médicos y lo mejor era que parase y se recuperase al cien por cien, que vuelva sin molestias y con confianza para todo lo que viene, que es muy importante. Vamos a ver si es cuestión de días, esperamos que no se alargue muchísmo", reveló el técnico salmantino en la rueda de prensa posterior del triunfo por 2-1 del Real Madrid sobre el Benfica para avanzar a octavos de la Champions. Arbeloa insistió en que "lo mejor" para el delantero francés, baja ante los portugueses, es "que pare", porque "no está a gusto ni cómodo". "Le podemos llamar lesión, pero espero que sea una lesión no muy grave y pueda volver en pocos días o semanas. Tenemos muy claro lo que le pasa, queremos que se recupere", dijo.

"Sin Mbappé, sin Bellingham, sin Militao, sin Rodrygo, son importantísimos y fundamentales. Hemos sido capaces de vencer los dos encuentros y refuerza mucho al grupo que podamos competir con todas estas bajas", agregó. Sin el atacante galo, Arbeloa confesó sentir "alegría por el gran gol que ha hecho" Vinícius Júnior, el de la victoria. "Se lo merece. Sin Mbappé, es más importante, estoy muy feliz por él", elogió al brasileño, que acumula cinco partidos seguidos marcando. "Desde que he llegado, Valverde está demostrando su nivel, es una extensión mía en el terreno de juego, es uno de los líderes, representa todo lo que tiene que ser un jugador del Real Madrid. Incluso con molestias, no quiere parar, quiere jugar. Orgulloso del nivel que está dando", comentó sobre el centrocampista uruguayo.

Arbeloa reconoció que a su equipo se le "atraganta el bloque bajo" de los rivales, cuando atacan a "10 jugadores en poco espacio". "Tenemos margen de mejora ahí, independientemente de la calidad de nuestros jugadores, debemos mejorar con un concepto colectivo y global. Soy muy optimista y espero ser capaz de hacerles mejorar", analizó. "En la ida hicimos una grandísima primera parte, pero hoy el Benfica nos ha apretado muchísimo. Hemos tenido la fortuna de empatar pronto, hemos ido de menos a más. Cuando tenemos dificultades, somos capaces de arreglarlo en la segunda parte", destacó de su plantilla. Finalmente, Arbeloa bromeó con el sorteo de octavos de final de este viernes. "El Manchester City ya nos ha tocado 6-7 años, pero seguro que nos vuelve a tocar. No jugar la vuelta aquí será complicado, vamos a ver qué deparan las bolas calientes", concluyó.