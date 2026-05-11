Arbeloa, tras la derrota ante el Barça: "El Real Madrid siempre vuelve"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, recuerda tras la derrota ante el Barça que el club blanco "siempre vuelve" y que trabajarán para girar la situación de una temporada sin títulos. "No podemos decir muchas cosas, entendemos la frustración, el desencanto, lo insatisfechos que tienen que estar con esta temporada (los aficionados); lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación tras el partido en el Spotify Camp Nou. "Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve; hemos caído muchas veces, nos hemos levantado, pero ahora entiendo el enfado del aficionado madridista, igual que lo tenemos nosotros. Hay que trabajar para dar la vuelta a la situación que tenemos ahora".

Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve; hemos caído muchas veces

Arbeloa no quiso entrar en el tema de Kylian Mbappé, su ausencia o su condición física para haber apurado o no con el Clásico. "A mí me hubiese gustado que hubiese estado al 100% y que hubiese podido jugar desde el principio. Quedan dos semanas, y según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no", ha dicho, antes de hablar de los partidos que quedan. "Con más responsabilidad, no podemos dejarnos; son tres partidos que tenemos que salir a ganar. Defendemos el escudo del Real Madrid y millones de aficionados, tenemos que demostrar que estamos dolidos de verdad haciendo tres grandes victorias".

Lo que depare el futuro lo veremos

Preguntado por lo que necesita el Madrid y por su futuro en el banquillo blanco, el técnico afirma lo siguiente: "Seguramente tengamos una conversación como es normal; lo que quiero es que el equipo acabe bien, que no se deje estos tres partidos. Va a haber momentos para jugadores que están entrenando bien. Lo que depare el futuro lo veremos".