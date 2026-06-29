AFE demanda ante la Audiencia Nacional a LALIGA y a Futbolistas ON por el Convenio Colectivo

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) presentará una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional contra LALIGA y el sindicato Futbolistas ON después de que este lunes no se alcanzara un acuerdo en el acto de mediación celebrado en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

AFE sostiene que LALIGA se niega a constituir la comisión negociadora del nuevo Convenio Colectivo de Primera y Segunda División conforme a lo establecido en la disposición decimoséptima de la Ley del Deporte.

AFE defiende que es el único sindicato legitimado

El sindicato asegura que es la única organización legitimada para negociar el convenio tras las votaciones realizadas en los 42 vestuarios de Primera y Segunda División, un proceso que, según explica, concluyó sin impugnaciones y con el respaldo mayoritario de los futbolistas.

Según AFE, LALIGA pretende incorporar a la negociación a Futbolistas ON pese a que, siempre según la versión del sindicato, no obtuvo el respaldo necesario en las votaciones. La asociación considera que esa decisión es contraria a la Ley del Deporte y está retrasando la negociación de mejoras laborales para los futbolistas profesionales.

La Audiencia Nacional resolverá el conflicto

Tras el fracaso del acto de mediación celebrado en el SIMA, será ahora la Audiencia Nacional la que deba resolver el conflicto sobre qué organizaciones están legitimadas para formar parte de la mesa negociadora del próximo Convenio Colectivo del fútbol profesional.