Ademola Lookman: "Estar aquí es una bendición"

El atacante, de 28 años, firmó por el equipo colchonero hasta el 30 de junio de 2030. "Es un club tan grande que estar aquí es una bendición. Ha estado bien conocer a mis compañeros esta mañana, todo el mundo ha sido muy amable y tengo ganas de seguir", expresó. Preguntado por la diferencia salarial a la que ha renunciado al elegir el Atlético, el jugador recalcó que está contento de llegar al Atlético de Madrid, que "es algo muy grande", y no valoró las cantidades.

Lookman ya participó en la sesión matinal de entrenamiento del equipo, y confesó que pudo tener una conversación con Diego Pablo Simeone. "Es importante hablar con la persona con la que vas a trabajar cada día", apuntó. Sobre su dilatada experiencia internacional, Lookman se enorgulleció de lo aprendido: "He podido desarrollar mi juego en diferentes áreas, añadir diferentes variables y aprender diferentes estilos de fútbol que llevo conmigo, así que estoy orgulloso de ello".

"Creo que mi juego es dinámico, con mucha velocidad, intento provocar diferencias. Ese es mi juego y querría añadirlo al equipo, y también por supuesto ayudar a mis compañeros, es un juego de equipo", agregó sobre sí mismo Lookman, que llevará el número 22. Además, apuntó que podría estar disponible para el encuentro del jueves del Atlético de Madrid en la Copa del Rey: "He entrenado esta mañana con el equipo, ha estado bien estar con mis compañeros esta mañana, y si me dan la oportunidad estaré preparado".