La familia Messi publica un comunicado sobre el estado de salud del padre de Leo

En los últimos días han circulado rumores sobre el estado de salud del padre de Leo Messi. El astro argentino se vio visiblemente emocionado mientras celebraba su primer tanto en la victoria de Argentina ante Argelia (3-0) y, en declaraciones posteriores a la prensa, confirmó que las lágrimas eran "por una cuestión ajena a lo deportivo".

Pues bien, este jueves se han confirmado las sospechas que apuntaban a problemas de salud de un familiar. Y es que la familia Messi ha emitido un comunicado en redes sociales informando sobre el estado de salud de Jorge Messi.

Según se explica en el escrito, el padre del argentino atraviesa "una situación de salud", aunque quiso transmitir un mensaje de tranquilidad al asegurar que se encuentra bajo seguimiento médico y que su evolución está siendo favorable: "En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señala el comunicado.

La familia pide respeto

Además de explicar la situación, el comunicado pide respeto ante las especulaciones que han surgido en los últimos días: "Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", detalla el escrito.

Asimismo, la familia ha querido aclarar que únicamente las personas más cercana cuentan con información real y precisa sobre el estado de Jorge Messi, puntualizando que "cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz".

Por último, el comunicado concluye con una muestra de agradecimiento: "Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión".

Una situación que explica las lágrimas de Messi

Una de las imágenes más emotivas de este Mundial la dejó Leo Messi en el encuentro ante Argelia. Con el primer gol de la contienda, el argentino rompió a llorar de la emoción mientras celebraba. Una emoción por la que fue preguntada el jugador al concluir el encuentro.

En la zona mixta posterior al partido, el propio capitán explicó el motivo: "Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados", declaró.

"Tuve algunos días difíciles y complicados, pero estoy agradecido con toda la delegación, con todos mis compañeros de equipo porque siempre estuvieron a mi lado, como siempre, dándome mucha fuerza para estar bien, y eso es todo", confirmó.

Tras sus declaraciones, empezaron a salir rumores sobre el posible estado de salud de su padre, algo que se ha confirmado días después. Pese a ello, Messi parece estar concentrado en la Copa del Mundo con su selección, con el objetivo de revalidar el título logrado en 2022.