"Cristiano dependencia" ante "Modric manía": Sólo puede quedar uno

Esa es la sensación que tienen en Portugal. Hasta que Cristiano no apareció, su selección no comenzó a carburar. Y, pese a ello, siguió sufriendo, porque el equipo de Fernando Santos es de los más irregulares de Europa. Últimamente es casi siempre capaz de lo peor, aunque a veces, cuando Cristiano asoma la pata, ofrece una mejor cara.

Sus dos goles ante Hungría, uno de ellos de tacón y de los más bonitos de la Eurocopa, sostuvieron a Portugal, que estuvo a punto de hundirse en la primera fase. Habría sido una hecatombe, pero el 3-3 final rescató a un equipo que estuvo sentenciado durante muchos minutos del último partido de la fase de grupos.

Sus rivales reconocen esa "Cristiano dependencia" y jugadores como Kalinic así lo hicieron saber en una rueda de prensa: "Dependen demasiado de él", aseguró el croata. Esa será la apuesta balcánica, anular al jugador del Real Madrid e intentar aprovechar su supuesta superioridad.

Pero Portugal no es sólo Cristiano. Costa Santos tiene que confeccionar un once en el que tiene un par de dudas. Primero, la del lateral izquierdo Raphael Guerreiro, que por lesión no pudo jugar ante Hungría y le sustituyó Eliseu. Aunque este jueves volvió a entrenarse con normalidad, aún habrá que esperar para saber si jugará.

Y, después, André Gomes, que fue titular frente a Hungría y acabó el choque con molestias físicas. Ricardo Quaresma, por si acaso, está listo para salir desde el inicio si hace falta. Su magia, aparcada en el olvido hace ya tiempo, y la de Nani, pueden complementar a la de Cristiano, criticado hasta el día que marcó a Hungría. Portugal no tiene nada que perder.

Enfrente se encontrará a un rival eufórico después de ganar 2-1 a España y acabar en la primera posición de su grupo. Croacia, con cinco suplentes y sin Modric por lesión, consiguió sacar adelante su partido más complicado hasta el momento. Ahora, con la vuelta del jugador del centrocampista del Real Madrid, Croacia está más crecida.

El médico del equipo croata, Zoran Bahtijarevi, confirmó la más que posible vuelta de Modric tras entrenarse prácticamente con total normalidad este jueves: "Todos los jugadores están sanos y listos para Portugal. El último día tuvimos un montón de trabajo, pero ahora todo está bien", dijo.

Aún así, las molestias que arrastra el delantero Mario Mandzukic que ya le impidieron jugar ante España, podrían dejar en la delantera a Kalinic, que completó un gran partido frente a los hombres de Vicente del Bosque.

En todo caso, nombres como los de Ivan Strinic, Domagoj Vida y Marcelo Brozovic, volverán al once, mientras que Tin Jedvaj, Sime Vrsaljko, Mateo Rog y Marko Pjaca regresarán al banquillo. Y seguirá Perisic, de moda en su equipo por el buen papel que está haciendo en la Eurocopa.

Ahora mismo, Croacia es una piña que parece haber dejado atrás la muerte del padre de Darijo Srna, la violencia de sus ultras y que mira hacia el futuro para igualar su mejor pasado: sueñan con emular a la generación de 1998 que acabó tercera en el Mundial de Francia de aquel año. Y lo intentarán con Modric sobre el campo.