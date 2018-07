Pedro: "Si he defraudado a alguien pido disculpas"

El delantero de la selección española Pedro Rodríguez ha negado estar "arrepentido" después de poner en duda su futuro en el equipo nacional debido a la falta de oportunidades, negando que sus palabras fueran "un ataque contra el entrenador" Vicente del Bosque y reclamando que no fueron "para tanto", pero ofreciéndose a "pedir perdón" su ha "defraudado a alguien".

Este lunes, el jugador del Chelsea aseguró en declaraciones a una televisión nacional que tenía "otra expectativa" de cara a la Eurocopa. "Asumir este papel para mí es difícil, entonces si ya no ves continuidad no merece la pena seguir viniendo para hacer grupo, para estar aquí con los compañeros a pesar de que estoy aquí muy cómodo", dijo.

Pese a que no estaba previsto que hablara en la rueda de prensa previa al partido de este martes contra Croacia, Pedro compareció junto a sus compañeros Gerard Pique y Lucas Vázquez para explicar que no está "arrepentido" por sus palabras y que tampoco eran "un ataque contra el entrenador".

"No hubiera podido conseguir todo lo que he conseguido sin la ayuda de mis compañeros. Simplemente quería aclarar esto y que no se siga hablando de todo lo que se ha comentado. Si he defraudado a alguien o alguien se ha sentido molesto pido perdón, pero no creo que haya sido para tanto. Tengo mis expectativas y quiero jugar como todo el mundo. Somos 23 jugadores y todos tenemos ambición, son dos cosas diferentes. Lógicamente me siento mejor en el campo que teniendo poca participación. Estoy contento juegue un minuto o ninguno", aclaró.

En este sentido, añadió que simplemente se limitó a "comentar la situación" que atraviesa y "nada más". "Todos mis compañeros lo entienden y han pasado alguna vez por algo así. Estoy en una de las mejores selecciones del mundo y voy a seguir trabajando para tener oportunidades. Todos lo han entendido bien. Si tengo que explicarlo con los capitanes o de otra forma lo haré encantado", se ofreció.

En este sentido, apuntó que sigue "agradecido de estar" con sus "compañeros" de la selección española, con los que ha "disfrutado muchos momentos inolvidables". "Puedo entender que haya gente que me recrimine, pero en ningún momento digo que me quiero ir y sí digo que estoy muy cómodo, que también es muy importante. Estoy tranquilo y lo que me tengan que decir lo asumiré. Estoy entrenando como el que más", reclamó.