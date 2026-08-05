España entra en la historia de la natación artística con una puntuación de récord al ritmo de 'Berghain' de Rosalía

El equipo de natación artística continúa cosechando récords en los Europeos de París. Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluis, Sara Saldaña e Iris Tió han logrado la medalla de plata en la final de rutina acrobática.

El equipo de Andrea Fuentes, además, ha batido un récord al lograr la mejor puntuación de la historia en impresión artística, al ritmo de Berghain, el tema de Rosalía. Aun así, el combinado español ha vuelto a verse superado por Rusia, que ha vuelto a colgarse el oro tras obtener 2,5 puntos más.

Una auténtica lástima, porque España ha conseguido más '10' por parte de los jueces que Rusia, pero estas han conseguido más puntos gracias a una mayor dificultad base. Las rusas están pulverizando su marcador en su primera competición tras levantarles el veto, y poco parecen importar las quejas del combinado español debido a una posible "copia" del ejercicio.

Al son de la potente canción de Rosalía, Andrea Fuentes ha desarrollado una coreografía llena de detalles. Dennis González en el centro de todo, Lilou Lluís, Txell Ferré o Sara Saldaña las encargadas de ejecutar las difíciles acrobacias aéreas y con Cristina Arambula, Marina Garcia, Iris Tió -que se marcha de la cita con la medalla de oro en Solo Técnico- y la veterana Paula Ramírez, en su última cita continental.

Una puntuación histórica de 100,2500 puntos

Así las cosas, España se ha alzado hasta los 100,2500 puntos en impresión artística, lo que les ha valido para hacerse un hueco en la historia de la natación. Seis dieces -tres en coreografía y tres en interpretación- han logrado unas nadadoras que ya son legendarias. Para siempre quedarán los movimientos que reflejan toda la "profundidad" y ese "punto de dolor, pero también de fortaleza", en palabras de Andrea Fuentes.

La precisión en las acrobacias ha permitido que el equipo se alce hasta los 141,9928 puntos en la parte de ejecución, para que el total de la rutina llegara hasta los 242,2428 puntos. Con esta plata, España se marcha de París con ocho medallas, tres menos que hace un año o una menos que en los Mundiales de Singapur.