Qué ha pasado en la final del Europeo de natación artística: España acusa a Rusia de "copiar" su ejercicio

España se ha colgado la plata en la final del Europeo de París por equipos de natación sincronizada en la modalidad de ejercicio libre. Sin embargo, la alegría por este mérito se ha visto empañada por la victoria de Rusia, que ha copiado parte del ejercicio de las españolas.

"De verdad, ¿tanto vale un oro que te da igual la manera de ganarlo? ¿Copiando al país que está debajo tuyo? ¿Ese es el camino, robar una idea?" Así se ha expresado en un comunicado en sus redes sociales la nadadora Alisa Ozhogina, que es "medio rusa - medio española".

Ozhogina, Txell Ferré, Liloi Lluís, Sara Saldaña, Cris Arámbula, Marina García, Mireia Hernández y Aurora Lázaro, con su rutina 'La Locura', consiguieron 282.3541 puntos, sin errores ni 'base marks', pero se quedaron a 2,6 puntos de Rusia, que compitió bajo bandera neutral en su regreso al Mundial.

Cómo es el ejercicio que han copiado

La polémica viene después de que España ideara una nueva figura en la rutina, nunca antes vista en la disciplina. Tal y como ha explicado la seleccionadora Andrea Fuentes, la clave está en que, en lugar de nadar todas al mismo tiempo, cada una hacía una figura diferente, pero al mismo tiempo, manteniendo un mismo sentido.

Esta era la novedad del equipo español este año, que el año pasado ya había nadado este mismo ejercicio, pero sin este elemento. Como los entrenamientos son libres y puede acceder cualquiera, se sabe que Rusia ha estado muy pendiente de las españolas. La sorpresa llegó cuando ellas introdujeron ese mismo movimiento en su ejercicio.

Esto hizo que la puntuación de las rusas subiera hasta los 285 puntos. Por el momento, no hay ninguna investigación abierta, "pero ojalá le den una vuelta a la situación y se den cuenta de que lo que han hecho no es ni justo, ni es ético, ni es digno de celebrar o conseguir una victoria", ha expresado la nadadora.

Siempre he sentido honor y orgullo de decir que una parte de mí es rusa; hoy no tengo palabras

Alisa, que no suele "intervenir en estos conflictos", decidió mojarse para expresar su indignación, y más teniendo en cuenta que es de procedencia rusa. "Hoy me voy a mojar, vaya que si me voy a mojar". En este sentido, la nadadora explica que "siempre" ha apoyado a ambos países y que se ha alegrado de que vuelvan a competir porque "esas niñas no tienen la culpa" de lo que está ocurriendo.

Por eso, "siempre" las ha admirado, ha celebrado sus éxitos y siempre ha sentido "honor y orgullo" de decir que una parte de ella "es rusa". Pero tras la polémica en la final, la nadadora se ha mostrado profundamente decepcionada, "sin palabras", tras lo ocurrido.