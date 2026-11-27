A las puertas de las elecciones, Edu García ha vuelto a poner sobre la mesa una reivindicación que lleva defendiendo desde hace varias legislaturas: la creación de un Ministerio de Deportes. El director de Radioestadio considera que el deporte necesita una cartera propia, con sede y presupuesto independientes, que permita impulsar su desarrollo y situarlo al nivel de otras áreas de Gobierno.

"Desde hace algunas legislaturas vengo defendiendo lo justo y rentable que sería tener un Ministerio de Deportes, palabra impronunciada anoche, por cierto, con sede y presupuesto propio, flexible y ambicioso", ha señalado en su comentario en Más de uno.

García reconoce que la creación de nuevos ministerios puede generar polémica, pero considera que la actual organización tampoco garantiza un ahorro ni una mayor eficacia. "La operatividad y el gasto se eleva con secretarías engordadas y multiplicidad de asesores", ha apuntado.

El periodista recuerda que, salvo excepciones como Francia, el deporte suele quedar integrado en otras áreas, como Cultura o Educación, dependiendo de las prioridades de cada Gobierno. Aunque el Consejo Superior de Deportes (CSD) funciona desde finales de los años setenta como máximo organismo del sector, considera que su presencia en el Consejo de Ministros permitiría elevar el reconocimiento institucional del deporte español.

Una ley orgánica y más atención al deporte escolar y universitario

Para Edu García, contar con un Ministerio de Deportes permitiría abordar algunas de las principales asignaturas pendientes del sector. Entre ellas, destaca la necesidad de impulsar una ley orgánica bien estructurada, reforzar el papel de las federaciones deportivas y prestar más atención al deporte escolar y universitario.

También considera que una mayor relevancia institucional facilitaría la financiación mixta, que define como necesaria para el desarrollo de la actividad deportiva.

"Creo, además, que el impulso ayudaría a las múltiples tareas pendientes, una ley orgánica bien armada, un predicamento hacia las federaciones que vuelven a naftalina, tomarse en serio el sector escolar y universitario y hasta poder maridar sin complejos con la financiación mixta tan necesaria", ha explicado.

El director de Radioestadio advierte de que, pese a que España mantiene buenos resultados en los rankings y en distintas disciplinas, el deporte nacional corre el riesgo de quedarse estancado. "No estamos mal en rankings, en disciplinas, pero atufa el estancamiento", ha resumido.

"Otra vez nos iremos de vacío"

La reflexión de Edu García termina con una crítica a la falta de atención política que, a su juicio, recibe el deporte más allá de los grandes acontecimientos y los éxitos de los deportistas españoles.

El periodista lamenta que los responsables políticos se acuerden de los deportistas cuando llegan las medallas y las oportunidades de hacerse una fotografía, pero no impulsen medidas estructurales para mejorar el sector.

"Pero vamos, que otra vez nos iremos de vacío. Los políticos solo esprintarán hacia el palco, la foto y los abrazos al sudoroso medallista", ha concluido.