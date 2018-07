Doble-doble de Gasol y lesión de Mirotic en la segunda victoria de los Bulls

Los Bulls de Chicago ya tienen ventaja de 2-0 en la eliminatoria de 'playoffs' ante los Bucks de Milwaukee después de ganar el segundo partido (91-82) con el ala-pívot Pau Gasol como hombre clave en el juego interior al aportar un doble-doble. Mientras que el también ala-pívot Nikola Mirotic concluyó el partido lesionado al sentir molestias físicas en el cuádriceps izquierdo y en la rodilla de la misma pierna, por lo que será evaluado este martes por los doctores del equipo. Su lucha con el pívot georgiano Zaza Pachulia, que fue expulsado por acumulación de dos faltas técnicas, le pasó factura al exjugador del Real Madrid.

Gasol, que también tuvo que luchar con los hombres altos de los Bucks, supo utilizar su experiencia y clase que le ayudaron a imponer su presencia dentro de la pintura y conseguir 11 puntos y 16 rebotes, incluidos 14 que fueron defensivos. El jugador de Sant Boi, que disputó 34 minutos, acertó solo cuatro de 12 tiros de campo, volvió a fallar el único intento que hizo desde fuera del perímetro, y anotó 3 de 6 desde la línea de personal. Sin embargo Gasol mantuvo la solidez de su juego defensivo y volvió a dominar a los hombres altos de los Bucks. Gasol también puso cuatro tapones, líder del equipo en esa faceta del juego, repartió tres asistencias, tuvo tres perdidas de balón y cometió una falta personal.

El internacional español se mostró muy satisfecho y contento por los triunfos que había conseguido el equipo al permitirles viajar a Milwaukee sin ningún tipo de presión. "Disputamos dos partidos y en ambos logramos el triunfo, que es muy importante de cara al futuro", declaró Gasol al concluir el encuentro disputado en el United Center de Chicago.

Gasol reconoció que dominar los rebotes siempre es un factor importante pero hacerlo en la fase final tiene un plus. "El rebote es un factor fundamental cuando llegan los playoffs. Hemos logrado dos triunfos importantes, pero tenemos que seguir trabajando en el juego defensivo, hacer nuestra labor en el campo, no permitirles que hagan un segundo tiro y ser siempre agresivos", agregó Gasol. Sobre la lesión de Mirotic dijo que esperaba que no fuese grave porque su ayuda y apoyo al equipo era muy necesario.

Por su parte, Mirotic, volvió a tener la confianza del entrenador de los Bulls, Tom Thibodeau, que le dio 22 minutos como reserva y aportó ocho puntos y cuatro rebotes. El exjugador del Real Madrid anotó 3 de 9 tiros de campo, incluido un triple en tres intentos y 1-2 desde la línea de personal; dio una asistencia y recuperó un balón.