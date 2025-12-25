El padre de Alcaraz, sobre el no a Ferrero: "Cada uno es libre de opinar con lo que sepa"

Carlos Alcaraz, padre del tenista español y número uno del mundo, Carlos Alcaraz, ha señalado a EFE que "cada uno es libre de opinar con lo que sepa", al ser preguntado por la ruptura con Juan Carlos Ferrero, entrenador de su fijo durante los últimos siete años, desde que tenía 15 años.

Una semana después de anunciarse la ruptura, todavía no se conocen las causas, ya que ninguna de las partes lo ha especificado. Si bien, Ferrero reconoció en una entrevista en Marca que se sentía "dolido", pero también con una "sensación de tranquilidad y de haber hecho los deberes".

"Ciertos puntos" sobre los que no han llegado a un acuerdo

Aun así, ha señalado que había "ciertas cosas" en las que no estaban de acuerdo, pero que ni siquiera se sentaron a hablar de ello, y que "desde el entorno de Carlos", se pensó que lo mejor era dejarlo, lo que apunta al padre del tenista. Además, ha dejado la puerta abierta a trabajar con el tenista murciano en el futuro. Ferrero ha asegurado que Alcaraz tiene "posibilidades de ser el mejor tenista de la historia".

En otra entrevista en TVE, Ferrero ha declarado que es "una noticia triste para el mundo del tenis y para todo el equipo", y que formaban "un equipo muy unido". Al igual que en Marca, Ferrero ha reconocido que ha habido "ciertos puntos" sobre los que no han llegado a un acuerdo.

Si bien ha evitado "señalar a nadie" porque "la relación es buena con todos". "Siempre puede haber aspectos a debatir entre todos, por eso hemos sido siempre un equipo y lo hemos sacado adelante. Esta vez no ha sido así y hay que aceptarlo e intentar salir hacia adelante", ha agregado,

El primer entrenador de Alcaraz cargó directamente contra su padre

Hace unos días, quien fuera el primer entrenador de Carlos Alcaraz, Carlos Santos, cargó directamente contra el padre de Carlitos y desveló que a él le pasó lo mismo cuando dejó de entrenarle. "Yo quería una serie de condiciones, el padre no las vio así", dijo en una entrevista en Eurosport.

Santos apuntaba sobre todo al dinero y al tiempo que Juan Carlos pasa con Carlos. "Van por ahí los tiros. Ellos quieren que esté exclusivamente con él, viajando a todos los torneos. Y Juan Carlos no quiere ir a todos o no puede ir a todos a día de hoy", ha detallado.