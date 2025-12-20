El primer entrenador de Alcaraz señala a su padre como el culpable de la ruptura con Ferrero: "Me pasó a mí también"

El primer entrenador de Carlos Alcaraz, Carlos Santos, ha señalado al padre del tenista como posible culpable de la ruptura con el hasta ahora entrenador Juan Carlos Ferrero. Según ha relatado en una entrevista en Eurosport, está viviendo un déjà vu porque a él le pasó lo mismo cuando terminó su relación profesional con Alcaraz, al que entrenó desde los cinco hasta los 12 años.

"Me pasó a mí también. Yo quería una serie de condiciones, el padre no las vio así. Juan Carlos habrá pedido otras condiciones que el padre tampoco habrá querido y no ha cedido" ha comentado Santos. Su mujer, una vez se conoció la noticia, se lo dijo: "Mira, más o menos le ha pasado como a ti".

Por Carlitos, Juan Carlos hubiera seguido el tiempo que hubiera querido

Según el extrenador de Alcaraz, el que lleva "un poco todo" es el padre del tenista y ha asegurado que "por Carlitos, Juan Carlos hubiera seguido el tiempo que hubiera querido". A su juicio, "el cambio se veía venir", sobre todo desde que entró al equipo el segundo entrenador y cree que el motivo principal de la ruptura es económico.

"En mi caso pasó lo mismo", ha comentado. Santos ha explicado que Juan Carlos hace tiempo que no va a muchos de los torneos y que Alcaraz, desde que tiene su propia academia, se habría despegado "mucho" de la de Ferrero. En cuanto al dinero, cree que "van por ahí los tiros", y que es posible que el que gestiona las cosas de Alcaraz no haya visto con buenos ojos las peticiones de Juan Carlos.

Motivos económicos, el principal problema

Preguntado por si algún asunto tenístico habría tenido que ver en la decisión, Santos ha negado rotundamente esta posibilidad y ha reiterado que es todo por el dinero y el tiempo que Juan Carlos pasa con Carlos. Ellos quieren que esté exclusivamente con él, viajando a todos los torneos. Y Juan Carlos no quiere ir a todos o no puede ir a todos a día de hoy", ha detallado.

Otro de los nombres que ha mencionado en la entrevista es el del mánager. Según Santos, "se lleva muy bien con Juan Carlos" y en este caso su "sensación" es que estaba "un poquito más del lado de Juan Carlos". Preguntado por quién le gustaría que fuera el entrenador de Alcaraz, ha hablado de David Ferrer, de Rafa Nadal, que sería "un escándalo" o de Federer, aunque no le ve viviendo en Murcia. Si bien, el que asuma este cargo tiene que asumir que "no es solo Carlitos, hay un montón de personas en el equipo más o menos válidas que están ahí".