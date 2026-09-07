Cómo es el día a día de un futbolista profesional

Durante varios días, los jóvenes seleccionados vivirán una experiencia inspirada en una concentración profesional. Entrenamientos, preparación física, nutrición y fisioterapia formarán parte de un programa diseñado para mostrarles todo lo que rodea al fútbol de élite más allá de los 90 minutos.

El creador de contenido Delantero09, uno de los padrinos del Skechers Football Lab, ha acompañado también a los participantes durante el Last Chance. “El sueño de cualquier niño que juega al fútbol es sentirse algún día como un profesional. Para estos chicos y chicas ese momento está cada vez más cerca. Ahora toca disfrutar, aprender y vivir una experiencia que van a recordar toda la vida”, ha señalado.

Los Ángeles de San Rafael, lugar elegido durante décadas por el Atlético de Madrid para iniciar sus pretemporadas, acogerá ahora la concentración de los jóvenes seleccionados. Después de meses de scouting y fútbol sobre el césped, el proceso de selección ha terminado. El próximo paso será vivir el fútbol profesional desde dentro.

Sobre Skechers Football Lab

Skechers Football Lab es una iniciativa impulsada por Skechers para ofrecer a jóvenes futbolistas nacidos en 2013 y 2014 una experiencia inspirada en el entorno profesional, apostando por la formación, el aprendizaje y el desarrollo del talento.