Roy Williams, entrenador de Carolina del Norte: "Donald Trump es la persona que más mierda tuitea del país"

El entrenador del equipo de baloncesto universitario de Carolina del Norte, Roy Williams, ha criticado duramente a Trump, en especial la actividad del presidente de Estados Unidos en twitter.

Tras el partido que enfrentada a Carolina del Norte contra Miami en el torneo ACC y que se está disputando en nueva York, que terminó con victoria de los de Carolina, Williams fue preguntado sobre la importancia que tiene jugar en una gran ciudad a la hora de tener mayor repercusión mediática.

"Antes jugar en un mercado como Nueva York solía ser más importante de lo que es ahora", decía Williams. "Ahora todo el mundo tiene redes sociales, y no necesitamos a un medio como 'The New York Times' para enterarnos de lo que está pasando. Nuestro presidente es la persona que más mierda tuitea de todo el país", finalizaba Roy Williams.