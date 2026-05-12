Euroliga

Tavares y Len, bajas del Real Madrid para la Final Four

El pívot ucraniano Alex Len sufre una lesión en la fascia plantar del pie izquierdo que queda pendiente de evolución, según confirmó este martes el Real Madrid tras las pruebas a las que sometió al jugador, lo que deja al equipo de Sergio Scariolo, que tampoco tiene a Tavares, sin 'cincos' para la Final a Cuatro de la Euroliga.

EFE

Madrid |

Tavares y Len, bajas del Real Madrid para la Final Four
Tavares y Len, bajas del Real Madrid para la Final Four | Getty

Len salió del campo a falta de 03:50 para la conclusión del duelo de la jornada 30 de la Liga Endesa en el que los suyos cayeron en el Movistar Arena por 97-101 ante el Río Breogán. En función de cómo vaya su recuperación podría llegar a jugar o no los 'playoffs' ligueros, pero su concurso está descartado para el desenlace de la máxima competición europea.

Lo mismo sucede con el caboverdiano Walter Tavares, a quien no se espera ya para el resto de la temporada al sufrir una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda como consecuencia de un mal apoyo en los instantes iniciales del primer partido de los cuartos de final del torneo continental que midió al conjunto blanco contra el Hapoel Tel Aviv. De esta manera el conjunto madridista deberá ir a la fase final de la Euroliga, que se disputará del 22 al 25 de mayo en el OAKA de Atenas, sin sus dos pívots de referencia. Allí aspira a conquistar el título por duodécima vez ante el Olympiacos griego, el Fenerbahce turco y el vencedor de la serie entre el Valencia Basket y el Panathinaikos, que concluye este miércoles.

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