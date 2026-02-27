Chus Mateo: "Ucrania es un equipo que te hace jugar mal"

España completó su primer entrenamiento en Riga (Letonia), donde este viernes se enfrentará al segundo clasificado del Grupo A para la clasificación a la Copa del Mundo 2027, la selección ucraniana, con la que empata a seis puntos en el casillero, en el Xiaomi Arena. Un equipo para el seleccionador nacional con de "muy buen nivel defensivo" y gran "intimidación", y con un base como Oleksandr Kovliar, máximo anotador de las ventanas con 29,5 puntos por partido y el cuarto en asistencias con un promedio de 8,5.

"Han jugado muy bien en la primera ventana, con muy buen nivel defensivo y con muchísimos recursos a nivel ofensivo. Es un equipo duro, que corre y defiende muy bien. Tienen un muy buen base, que genera mucho juego y que toma muchos tiros. También gente grande que tapona. Llevan una media de 5,5 tapones en esta ventana, eso dice mucho de su capacidad de intimidación. Suelen hacer jugar mal. Han ganado los dos primeros partidos y por eso también la importancia de esta ventana", indicó Mateo en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Tras las dos primeras victorias ante Dinamarca y Georgia en la primera ventana, señaló que el actual núcleo de jugadores le hace pensar que esta España pueda tener un grupo "con cierta continuidad. Están aquí por cómo ha jugado en sus clubs y por el compromiso que han mostrado también en la primera ventana. El hecho de verles jugar tan frescos y alegres me ha hecho pensar que podemos tener un grupo con cierta continuidad. Ojalá que demuestran en esta segunda Ventana los mismos valores colectivos que mostraron en la primera", continuó. Tras reducir la lista a 14 convocados para esta doble jornada que finalizará el 2 de marzo en Oviedo también ante Ucrania, el técnico no quiso olvidarse de los lesionados de gravedad Miki Salvó y Great Osobor, ni del capitán Alberto Díaz o el alero Dani Díez, ausentes en esta concentración.