"¡Volviendo a resurgir!": Así te hemos contado en Radioestadio la victoria del Baskonia en la Copa del Rey (89-100)

"¡Volviendo a resurgir!". Así te hemos contado en Radioestadio el momento en el que el Baskonia ha alzado la Copa del Rey tras conquistar el título 17 años después al imponerse este domingo al Real Madrid (89-100). "¡Y ahí están los tres capitanes para alzar al cielo de Valencia la Copa de campéon! Campeón de la Copa del Rey 2026, volviendo a resurgir en una competición que ha sido fetiche para ellos en un nuevo siglo conquistando la séptima copa. ¡El Baskonia campeón!".

El cuadro baskonista volvió así a alzar el trofeo como hiciera en 2009, cuando ganó al CB Málaga en Madrid por 100-98. Desde entonces los vitorianos no volvían a una final copera, pero lo han hecho por la puerta grande para tumbar a un Real Madrid que era, para la gran mayoría, el favorito.

De hecho, estuvo el equipo blanco casi 28 minutos ganando esta final que se les escapó en el tramo final, cuando los jugadores del Baskonia hicieron caso del cántico de su afición y se lo enseñaron. En un gran final de partido de los de Paolo Galbiati, pese a quedarse por eliminación de faltas con su 'MVP' Luwawu-Cabarrot.

Trent Forres, MVP de la Copa del Rey

Tras el partido, el exterior estadounidense ha sido elegido como mejor jugador al ser pieza clave para el triunfo del Baskonia. Forrest anotó 22 puntos en al partido decisivo, a los que añadió 11 rebotes para sumar un total de 38 puntos de valoración, seis más que los que consiguió su compañero Timothé Luwawu-Cabarrot, que fue el máximo anotador del encuentro con 28 puntos.

La elección del MVP se decidió a través de los votos de los medios de comunicación acreditados y de los aficionados, al 50%. El estadounidense tomó de esta manera el relevo de su compatriota Kendrick Perrick, que fue el elegido como MVP tras conducir la pasada campaña al título al Unicaja.