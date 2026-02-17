Chus Mateo: "Ricky Rubio volverá cuando él quiera a la selección"

Así lo dijo en la comparecencia en la que anunció la nueva convocatoria, con seis novedades, en el equipo español de cara al doble enfrentamiento ante Ucrania, en los duelos correspondientes a la segunda ventana de clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027, que se disputarán en Riga (Letonia) en 27 de febrero y en Oviedo el 2 de marzo. Tras el anuncio de la convocatoria, Chus Mateo, preguntado por los medios de comunicación, reveló que el internacional Ricky Rubio es un jugador que siempre está en su cabeza, y añadió que su vuelta al combinado, que dirige desde el pasado mes de septiembre, es una decisión que "depende absolutamente de él".

El técnico afirmó que el base catalán "está jugando realmente bien y disfrutando del baloncesto", y que el propio deportista "no renuncia a que en un futuro pueda volver a vestir los colores de la selección", algo que Mateo deseó que "pueda volver a darse. Cuando él quiera volverá, las puertas están abiertas siempre para alguien que ha dado tanto a la selección como Ricky", determinó el seleccionador español.