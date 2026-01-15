La NBA contacta con el Real Madrid para su proyecto de baloncesto en Europa: "Conversamos con varios clubes españoles"

El baloncesto en Europa es un deporte que pese a su origen estadounidense lleva tanto tiempo en el continente que desde hace décadas forma parte de la cultura deportiva del territorio.

Pese al crecimiento en los últimos años de la competición más importante para los clubes europeos, la Euroliga, este torneo que está dirigido por los clubes que la juegan tiene una amenaza a la vista; y es que la NBA planea desembarcar con una liga propia en el Viejo Continente de la mano de la FIBA , y España emerge como terreno fértil para este ambicioso proyecto que según el comisionado de la NBA, Adam Silver, fusiona tradición local con el músculo global del baloncesto estadounidense.

Contactos iniciales con España

Adam Silver habló este jueves en Berlín, antes del Orlando Magic-Memphis Grizzlies en el Uber Arena, y confirmó los primeros acercamientos. "Hemos mantenido conversaciones con el Real Madrid y con otros clubes españoles", declaró, aunque evitó detalles y lo clasificó como un

Además de España, mencionó interés en clubes alemanes como el Alba Berlín y el "gran mercado" de Estambul, donde prevé "un gran apoyo" para un equipo de esta nueva liga. Silver subraya que el proyecto busca emular la pasión del fútbol europeo, transmitida "de generación en generación".

Visión a largo plazo y financiación

Silver insiste en que esta iniciativa no es para "perspectivas a corto plazo". La financiación inicial vendría "potencialmente de los clubes miembros", con ingresos estables de retransmisiones en directo como pilar futuro. Puso como ejemplo la WNBA: "Durante la primera década, la pregunta era cuánto duraría; hoy, en su trigésima temporada, es increíble".

La liga podría tener sede física en Europa, pero aspira a fans globales, como los grandes clubes de fútbol con seguidores en EE.UU., Asia o Sudamérica. "Eso hace que estas organizaciones sean tan especiales", afirmó.

Respeto a la tradición europea

Silver destacó la charla reciente con la estrella de los Laker y exjugador del Real Madrid, Luka Doncic, sobre respetar el "nivel competitivo fantástico" del baloncesto europeo, donde muchos NBA se formaron.

"Recientemente, Doncic y yo hemos hablado sobre esta liga. Y creo que es de vital importancia que respetemos las tradiciones del baloncesto europeo. El nivel competitivo del baloncesto europeo es fantástico y muchos de nuestros jugadores se formaron aquí", expresó.

Silver además expresó su deseo de combinar "lo antiguo y lo nuevo", con FIBA como socio y apertura a organizaciones que conozcan la "cultura e historia" local.

El proyecto según el comisionado respetará el calendario de selecciones y competiciones FIBA. Aunque exjugadores como Tony Parker, presidente del Asvel, colaboran, no hay un "grupo específico" de leyendas europeas de la NBA involucradas aún.

Respuesta a la Euroliga

Ante la carta de la Euroliga amenazando acciones legales por negociar con sus clubes, Silver matizó: "El asunto está en manos de sus abogados", pero tendió puentes. "No creo que sea inevitable un conflicto; hay una oportunidad para hacer crecer el baloncesto europeo". Prefiere competir por la "atención del público" frente a otros entretenimientos, no solo deportes.

El comisionado no dio fechas exactas, pero el lanzamiento se prevé para 2027, marcando un antes y un después en el ecosistema del baloncesto continental.

El FC Barcelona se comprometió hace unos días a renovar con la Euroliga, aunque su salida en caso de que el proyecto de la NBA fracasase estaría ligado al pago de una cantidad millonaria, y por ahora el Real Madrid es de las entidades que más interés ha mostrado en esta iniciativa.

Otros proyectos internacionales de la NBA

La NBA ha impulsado varios proyectos internacionales para expandir su marca global, con resultados mixtos que van desde booms masivos hasta iniciativas en fase de consolidación.

La NBA generó un enorme éxito en China gracias a Yao Ming (Houston Rockets, 2002-2011), que atrajo cientos de millones de fans y contratos millonarios en derechos de TV y merchandising. Sin embargo, la crisis de 2019 por un tuit del ejecutivo Daryl Morey sobre Hong Kong provocó la suspensión de transmisiones en CCTV-5 y pérdidas estimadas en 400 millones de dólares anuales.

La liga ha recuperado terreno con giras de estrellas como Curry y Harden, y regresó con partidos pretemporada en Macao en octubre 2025 bajo un acuerdo plurianual con Sands China Ltd., aunque sin entrar al continente por tensiones políticas.

Por encima de todo destaca la Basketball Africa League lanzada en 2021 como la primera liga profesional de élite en África, coproducida por NBA y FIBA, la BAL ha completado cinco temporadas con finales en Kigali y Pretoria, coronando campeones como Zamalek (2021), US Monastir (2022), Al Ahly (2023) y Petro de Luanda (2024).

Muestra crecimiento con audiencias locales crecientes y desarrollo de talento (ej. jugadores en NBA G-League), pero enfrenta desafíos logísticos en un continente con baja inversión deportiva; la NBA planea vender 12 franquicias permanentes en 2025-2026 para estabilizarla.