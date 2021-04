¿Qué comunidades están contra la nueva ley de mascarillas y cuáles sí la cumplirán?

El Gobierno ha aprobado el uso de la mascarilla de forma obligatoria en todos los espacios públicos aunque exista la distancia de seguridad. Lo anunció la ministra Carolina Darias el pasado miércoles tras el Consejo Intererritorial. Una medida que varias comunidades consideran excesiva.No solo las comunidades, desde el sector político también se ha manifestado el descauerdo. Uno de ellos fue Íñigo Errejón en su cuenta de Twitter:

El incumplimiento de la norma puede acarrear multas de cien euros. Sin embargo, ya hay tres comunidades que han rechazado la medida y seguirán con la normativa que ha habido hasta ahora.

Baleares, Canarias y Galicia no exigirán el cumplimiento de la nueva ley

Baleares fue la primera en anunciar que no exigirá el cumplimiento de esta nueva normativa y seguirá vigente en las islas, es decir, se podrá estar sin mascarilla en la playa si se está solo o con el núcleo de convivencia. Mismo caso de Canarias que ha optado por intensificar los controles para garantizar que no hay exceso de aforo en sus playas. La última en sumarse a no acatar la nueva norma ha sido Galicia.

Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana la rechazan, pero de momento sí exigirán el cumplimiento de esta nueva ley. La única comunidad que ha anunciado que cumplirá con la ley es el País Vasco. El resto de comunidades todavía no han dado una respuesta oficial