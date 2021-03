Margarita del Val advierte sobre lo que puede pasar en Semana Santa si se levantan las restricciones y se permite viajar en España

Durante una entrevista en Antena 3 Noticias Fin de Semana con Matías Prats, la viróloga e investigadora del CSIC, Margarita del Val, ha analizado los últimos datos de la pandemia del coronavirus en España, que en el último día de febrero ha dejado un dato demoledor: más de 11.000 personas han muerto en el segundo mes del año por covid. Se trata del mayor número de fallecidos después de abril de 2020, a pesar de que el número de contagios ha disminuido y la incidencia acumulada ha bajado un 80%.

¿Se pueden ir levantando las restricciones?

Margarita del Val recuerda que "siempre que levantamos las restricciones, los casos empiezan a subir a las dos semanas" y añade que "el virus ataca a las personas vulnerables y todavía somos el 85% de la población los que no nos hemos enfrentado al virus y no tenemos ninguna experiencia en nuestro sistema inmunitario".

Además, la viróloga considera que aunque el número de muertos está bajando porque el virus "no está afectando a las residencia de ancianos, que ahora mismo son un punto de tranquilidad", todavía "tenemos a muchas personas mayores de 65 y de 75 años que todavía no han recibido la vacuna y que son 30 veces más que las personas mayores de 65 años que están en las residencias, por lo que tenemos muchísimas personas muy vulnerables que todavía no han recibido la vacuna". Por lo que avisa del riesgo que supondría que se infecten a pocas semanas de recibir la vacuna.

¿Nos arriesgamos a una cuarta ola si se permiten los desplazamientos en Semana Santa?

La investigadora del CSIC, Margarita del Val, comenta que "los desplazamientos son uno de los mejores predictores de que va a haber muchos casos y de que va a haber muertes en un par de semanas. Por eso se sigue la movilidad de una manera anónima a través de los móviles". Y, por tanto, correlaciona los desplazamientos durante la Semana Santa "con los problemas posteriores de oleadas y de casos".

Asimismo, Margarita del Val añade que "la movilidad nos hace exponernos a personas distintas a las habituales por mucho cuidado que tengamos y nos lleva a más casos".

¿Los vacunados pueden ser contagiosos?

Por otro lado, ante la pregunta de si los vacunados pueden ser contagiosos, la viróloga aclara que "las vacunas solo protegen de la enfermedad, pero no protegen de todo lo que hace un virus en nuestro interior: multiplicarse sin mucho daño y pueden ser muy contagiosos". Por ello, manifiesta que "las personas vacunadas pueden ser como los asintomáticos contagiosos y eso ha sido uno de los daños tremendos de esta pandemia. Por tanto, hay que ir con cuidado porque podemos ser todos contagiosos".

¿Está en contra del pasaporte de vacunación?

Sobre la polémica del pasaporte de vacunación, Del Val se muestra en contra "mientras no tengamos una vacuna que nos proteja de la multiplicación del virus, mientras las personas vacunadas lo puedan transmitir". Recalca que "es muy seguro para ellas, a lo mejor solo tienen síntomas leves, pero pueden contagiarnos a los demás".