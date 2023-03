Nadia Calviño afirma en Más de Uno que analizará la norma ante el traslado de Ferrovial y otras noticias del día

Nadia Calviño afirma en Más de Uno que analizará la norma ante el traslado de Ferrovial

La vicepresidenta económica Nadia Calviño esta mañana en Más de Uno, ha criticado la paradoja que, a su juicio, supone el gesto equivocado de Ferrovial, ahora que hay récord de inversión extranjera en el país. A la pregunta de si se contempla una modificación de la norma para que la constructora pueda cotizar en la bolsa de Nueva York y reconsidere así su decisión de llevarse de España su sede, responde que se analizará y defiende el patriotismo que ha demostrado este gobierno con el que los empresarios, dice, están contentos.

La presidenta del Banco Central Europeo anuncia que los tipos de interés volverán a subir

Ha defendido Calviño que sí se está notando en el precio de los alimentos la rebaja del Iva aprobada por el gobierno. La presidenta del Banco Central Europeo Cristine Lagarde, considera en cambio que rebajar el IVA no es la mejor medida, porque no discrimina a los que más tienen de los vulnerables. En Antena 3 ha confirmado además que los tipos de interés volverán a subir, este mismo mes, porque la bajada de la inflación no es estable ni suficiente.

Casi 12.000 jóvenes se han quedado en paro en febrero

Vamos con los detalles del dato del paro de febrero, los 2.600 parados más y casi noventa mil nuevos afiliados al sistema y con la lectura del ministerio de trabajo. El desempleo creció especialmente entre la población más joven, se pierde empleo en el comercio y casi 12.000 jóvenes se han quedado en paro, pero el gobierno se centra en los nuevos cotizantes.

Desde hoy, los menores pueden cambiar su nombre y sexo en el registro sin necesidad de informes médicos

Recordamos además, que des hoy, los menores pueden cambiar su nombre y su sexo en el registro sin necesidad de informes médicos ni psicológicos. Entran en vigor la ley del aborto y la nueva ley trans.