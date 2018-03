Las preguntas de Amón: "¿Qué se da más en nuestra sociedad, mujeres machistas u hombres feministas?"

1.- El 8M no ha paralizado el país, pero ¿no es cierto que lo ha expuesto a una profunda reflexión sobre la desigualdad?

2.- ¿Cuántas mujeres no hicieron huelga porque no quisieron, porque no pudieron, por que no se lo permitieron o porque no se lo pudieron permitir?

3.-¿Y no es paradójico que una sociedad tan unánime contra la desigualdad y el machismo sea la misma que alienta la desigualdad y el machismo?

4.- ¿Qué se da más en nuestra sociedad, mujeres machistas u hombres feministas?

5.-¿Qué será más relevante, el 8M o el 9M? Me preocupa que los lacitos morados sean sustituidos por otra causa noble de esas que nos conmocionan unas horas.

6.- ¿Os produjo credibilidad Rajoy con el lacito morado en la solapa? El presidente se aferró al último resquicio, aunque otros, comp Colau, se apropiaron de la movilización entera.

7.- La ministra Tejerina había propuesto una huelga japonesa en adhesión al 8M. Y Rajoy no se lo permitió. ¿Qué pensará de la ocurrencia que tuvo ayer?