Las declaraciones sobre amnistía e independentistas que evidencian el "valor de la palabra" de Sánchez

En el día en el que se celebra el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, Rubén Amón ironiza en 'Más de uno' sobre las palabras de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en las que aseguraba que el líder socialista es un hombre de palabra.

"Lo que mañana diga el presidente del Gobierno será también lo ocurra los próximos años porque ha demostrado que cumple su palabra", aseguró Rodríguez durante una comparecencia ante la prensa.

Sin embargo, en sus siete preguntas y media, Amón ha rememorado varios momentos en los que Sánchez dijo que haría una cosa y resultó haciendo la contraria. Como por ejemplo, cuando reprochó a Pablo Casado la fuga de Carles Puigdemont y se comprometió a "traerlo de vuelta a España" para que rindiese "cuentas ante la justicia", algo que gracias a la ley de amnistía que han acordado, no tendrá que hacer.

Asimismo, Sánchez también prometió que con su Gobierno "nunca más" se producirían "indultos por motivos políticos y por motivos económicos". Algo que también ha incumplido, ya que durante su anterior legislatura indultó a los condenados por el procés.

Además, al ser preguntado por una futura amnistía, el líder socialista remarcó que es "inconstitucional". "Eso es ilegal. Eso tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional", aunque ahora aleguen desde el PSOE que se referían a la amnistía que planteaban los independentistas.

"Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos separatistas", es otra de las frases que Rubén Amón destaca de Pedro Sánchez que, finalmente, no ha cumplido ya que, para esta legislatura dependerá de ellos y ha cedido a todas sus exigencias.

Al igual que sostuvo que no reformaría el delito de sedición, que no se corregiría el de malversación y que el Gobierno no designaría a los jueces del Tribunal Constitucional. Por lo que Amón hace suya la pregunta que Carlos Alsina le hizo a Sánchez durante una entrevista: "¿Por qué nos ha mentido tanto?".

"Qué buena esta comedia, de verdad. Hay que hacer memoria siempre", concluye Amón entre risas.