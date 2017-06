Las preguntas de Amón: ¿Nos puede mandar Iglesias el DVD de la sesión de la próxima moción de censura a casa?

1.- Pablo Iglesias propone a Sánchez una moción de censura a Rajoy. ¿Nos puede mandar esta vez el DVD de la sesión a casa?

2.- Cuando Iglesias, otra vez paternalista, dice que el PSOE va por el buen camino, ¿se refiere al barranco por el que quiere él empujarlo?

3.- Rivera y Rajoy estuvieron reunidos ayer dos horas, pero ¿no os parece que en realidad van a estar reunidos, juntitos, al menos dos años?

4.- El Govern declara desierto el concurso de de la compra urnas para el referéndum del 1 de octubre. ¿Es un pretexto para comenzar con el proceso de compra de votos?

5.- La UE, este debe ser el famoso liberalismo, impone a Google una multa de 2.400 millones de euros. ¿Cuál, cómo, cuándo, será la represalia del coloso americano?

6.- ¿Convenís conmigo que con Franco no había ciberataques? No, esto no pasaba.

7.-Whatsapp está a punto de lanzar la función de rectificar un mensaje una vez ha sido enviado. ¿No sería maravilloso que tuviera un valor retroactivo, como una moviola? Se restaurarían amistades, se reconciliarían parejas, y hasta Rajoy podría, bueno, ya sabéis...