Secretario de Organización del PSC: "Si el alcalde de Blanes decide participar en el referéndum, ya veremos qué hacemos"

SOBRE LAS DECLARACIONES DEL ALCALDE DE BLANES

Tras las declaraciones del alcalde de Blanes, Miguel Lupiáñez, en Más de uno, hablamos con el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa. Asegura que en el partido no comparten la posición de Lupiáñez y añade "no iré a votar y además creo que no habrá referéndum el 1 de octubre". Por otro lado, advierte que si el alcalde de Blanes acude a las urnas, ya se decidirá desde el partido qué consecuencias tendrá.