Albert Rivera: "Un gobierno del PSOE con 85 escaños no me parece viable"

EL LÍDER DE CIUDADANOS EN MÁS DE UNO

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, afirma en Más de uno que un gobierno de 85 escaños, como sería el caso socialista, no es viable. Asimismo, señala que el papel de la oposición no es decir 'No' a todo, sino negociar y pactar. Por ello, reitera la necesidad de que el PSOE y PP se sienten en la mesa y asegura sentirse "satisfecho" con las 150 reformas que han arrancado a los populares. Además, en cuanto a las elecciones gallegas, considera que puede ser paradójico que entren en el Parlamento y sean decisivos.