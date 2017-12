Vila-real comença una campanya per informar als propietaris d´establiments publics

La Regidoria de Seguretat Ciutadana de Vila-real engegarà els pròxims dies una nova campanya que oferirà informació d'interès per a propietaris i responsables d'establiments públics amb l'objectiu de fer-los coneixedors de la normativa que afecta al funcionament dels seus negocis i de les seues obligacions i els requisits legals que han de complir, a més d'aclarir dubtes.

També s'informarà sobre on ha d'estar la documentació com la declaració responsable o Llicència d'Activitat, l’assegurança obligatòria, les fulles de reclamacions i també la de la terrassa, si es disposa d'ella. Les begudes alcohòliques, l'aforament màxim, l'entrada a menors de 16 anys, la instal•lació de castells inflables o altres eventuals i les assegurances són altres punts que tractarà la campanya informativa, juntament amb el tema dels horaris, tant d'obertura com de tancament segons el tipus d'establiment. “Aquest és un dels temes que més preocupa als veïns que ens fan arribar les seues queixes i també la seguretat relacionada amb la instal•lació d'elements com castells inflables, ja que està en joc el benestar dels usuaris, sempre menors d'edat”, explica l'oficial. A més, la campanya aborda les diferències entre la reserva i el dret d'admissió i el servei específic d'admissió i també tracta sobre les normes que han de complir els locals quant a seguretat privada, els equipaments sanitaris, la protecció contra incendis, l'accés per a discapacitats o la venda de tabac.

Tal com explica la regidora de l'àrea, la campanya se centrarà en tot tipus de locals, especialment en bars, restaurants, pubs i discoteques i altres regulats per la Llei 14/2010 de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. “Per damunt de tot, és una campanya informativa, ja que en cap moment se cerca sancionar a ningú, sinó fomentar la seguretat”, apunta.

Per la seua banda, l'intendent cap, José Ramón Nieto, assenyala que “és important que tots els empresaris coneguen la normativa i les conseqüències de no complir-la” i anuncia que “encara que comença en dates nadalenques, l'objectiu és estendre la campanya durant la resta de l'any i fer seguiment perquè tots els locals estiguen al dia i complisquen de manera escrupolosa les ordres i la normativa vigent”, conclou.