Vila-real celebra les jornades d´Agroecología Antonio Bello

Vila-real acull desde ahir les IV Jornades d'Agroecologia Antonio Bello. Una trobada organitzada per la Universitat de la Llacuna juntament amb la Regidoria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Fundació Institut d'Agricultura Ecològica i Sostenible (FIAES) que fins al dissabte portarà a la ciutat a reconeguts experts en l'agricultura ecològica.

L´alcalde José Benlloch ha estat l´encarregat de donar la benvinguda als participants i també autoritats en l´acte inaugural, com la vicepresidenta de la Generalitat i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra.

Entre els ponents que van a participar en les jornades es troben investigadors universitaris i de reconegudes organitzacions i ens públics i privats, que parlaran sobre els avanços en la Xilella fastidiosa; noves feromones per al control de plagues, la biodesinfecció del sòl utilitzant restes de collita o els avanços de la utilització de les micorizes en cítrics, entre altres temes com el preu dels aliments, els productes químics, els valors agroecològics dels sistemes agraris tradicionals valencians o la protecció dels territoris agraris històrics. També es posaran sobre la taula nous coneixements amb base agroecològica, alimentació i salut, innovacions en l'associacionisme agrari i iniciatives ressò-socials innovadores, com el pasturatge controlat com a eina de prevenció d'incendis o l'economia del bé comú en el medi rural.

En aquestes jornades es donaran a conèixer alguns dels projectes en els quals l'Ajuntament de Vila-real ja està treballant en l'àmbit de l'agroecologia, com el projecte pilot d'implantació de micorizes en cítrics per a millorar la seua resistència a plagues, la pròxima adhesió al Pacte estatal per la sobirania alimentària o el projecte de confusió sexual per al tractament de plagues en el qual també esta col•laborant Vila-real.