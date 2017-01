Vila-real acudix a FITUR amb la promoció del turisme religiós.

Vila-real estarà present en la Fira Internacional de Turisme (Fitur) de Madrid, que arranca este dimecres, davall el paraigues del Patronat Provincial de Turisme, amb una aposta clara per potenciar el lideratge local en el sector del turisme religiós.

Els actes en commemoració del centenari del patronatge de Sant Pascual centraran bona part de l'estratègia turística de la ciutat en este àmbit, així com també altres manifestacions religioses com la Setmana Santa, Festa d'Interés Turístic. Encara que també es potenciarà el patrimoni, la cultura, la naturalesa, la salut i l'esport destacant la recent infraestructura de la Ciutat Esportiva Municipal i el valor promocional del Vila-real CF.

L'oferta de Vila-real estarà present en la fira a través de fullets i material promocional, disponible en l'estand del Patronat Provincial. " Hem fet en els últims anys un esforç per definir una estratègia turística per a la ciutat, i que fóra real per a la localitat, i a diferència del que ocorria durant el mandat del PP, sempre hem tingut clar que acudir a Fitur perquè sí, sense tindre un producte turístic definit i estudiat és una despesa per a la ciutat innecessària" recorda el regidor de Turisme, Emilio Obiol . En este sentit, Vila-real acudix a fitur però sense presentar cap producte singular, tal com esta fent els últims anys "una decisió, que ha suposat estalviar a les arques municipals fins a 30.000 euros en cada edició de la fira des de 2011", agrega Obiol.